只為200元賣出手機門號 男子吃上詐財官司罰9萬元

2019-09-26 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市謝姓男子把手機門號SIM卡賣給詐騙集團，只拿到200元，被控涉詐欺取財罪。謝稱買方說要給外勞用，不知會被拿去詐騙別人。基隆地方法院法官查出，謝曾把帳戶賣給詐騙集團被判刑，應知道賣出門號利害關係未採信，判刑3月，如易科罰金9萬元。全案可上訴。

判決指出，謝男去年7月22日申辦手機門號後，以200元賣給身分不詳的詐騙集團成員。詐團成員去年8月間用這支行動電話致電周姓女子，佯稱友人且急需借錢周轉，讓周女受騙，匯出5萬元到詐團指定帳戶。

檢警查出電話在謝男名下，謝接受偵訊時說，收購門號的人向他說要賣給外勞，當時缺錢所以沒有想那麼多，就與對方去申購門號，辦好後當場交給對方，收下200元，否認有何幫助詐欺犯行。

法官認為，謝男高職畢業，當過配銷員及臨時工，並曾販賣帳戶幫助詐欺遭判刑，當可預見販售個人帳戶、電話給陌生人，會成為幫助詐騙工具。謝以缺款花用未能深思屬卸責之詞，不足採信。