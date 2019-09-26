狠男摻安眠藥悶殺女友 更一審仍判無期徒刑

2019-09-26 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



凌姓男子不滿廖姓女友疏遠，懷疑她另結新歡，涉嫌趁與廖女相約摩鐵時，誘使她喝下摻有安眠藥、農藥的優酪乳，等廖女陷入昏睡後，再利用塑膠袋、束帶勒斃她。一、二審依殺人罪判凌無期徒刑、褫奪公權終身，但最高法院認為預謀殺人部分情節有調查未盡之處，發回更審。高雄高分院今上午更一審仍判他無期徒刑、褫奪公權終身。

一審判決指出，凌前年攜帶摻有鎮定安眠藥的優酪乳及含農藥「日日春」成分的膠囊與廖女碰頭，涉嫌誘使廖女服藥，再將她勒斃。凌見廖女沒氣息，數度進出摩鐵，還返家擬妥遺書，最後又折返摩鐵，喝下同樣喝下摻有安眠藥的優酪乳後，倒臥床緣昏睡，直到摩鐵櫃台人員發現該房一直無人回應，入內察看驚見廖女已斷氣，凌還有鼻息，正呼呼大睡。

但凌否認預謀摻藥殺害廖女，他辯稱，該顆摻有農藥的膠囊本是自己要自殺吞的，但廖女當時直說自己身體不適，就直接從他放在旅館桌上的藥包中，取出膠囊服用，又因兩人正在吵架，自己當下很生氣才未阻止廖女誤食；又因自己也喝下摻農藥的飲料，意識模糊，沒能將廖女送醫救治，堅稱絕無殺害廖女意圖。

一審認定凌讓被害人服下鎮定安眠藥、農藥等多重藥物，並用垃圾袋、束帶強勒她口鼻，讓受藥物作用影響的廖女無力掙扎、反抗，最終窒息死亡。認定凌恣意剝奪廖女生命，犯案時殺意堅決，且是預謀犯案，至今未與被害家屬達成和解，難認情有可原；但考量他並非全無教化可能，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。