這款兄哥 酒後駕車冒名害弟被抓判4月

2019-09-26 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市羅姓男子8年前下工後在新化區一工程行內喝酒，晚間騎機車返家，途經台20線新化路段，因車尾燈不亮遭警方攔查，發現他渾身酒氣，當場進行酒精測試，酒精濃度達每公升0.56毫克，未料，他冒用弟弟姓名按捺指印及簽名，經判決確定檢方通知到案執行，弟弟當庭喊冤，經指紋鑑定才還其清白，台南地院判羅4月徒刑。

台南地院審酌，羅明知酒後不能駕車及酒醉駕車的危險性，漠視自己安危，更枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，在酒後吐氣所含酒精濃度已達不能安全駕駛之狀態後，仍騎乘機車上路，對公眾交通往來造成潛在之高度危險，且被警查獲後，竟因圖卸刑責及掩飾身分，任意冒用胞弟名義偽造簽名及捺印指印，並使胞弟因此遭訴追，損害他人的權益，更顯見羅法紀觀念薄弱，很不應該。羅犯後已坦承全部犯行。

因此，台南地院認羅犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑3月；又犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月。應執行有期徒刑4月，可易科罰金。

羅是鐵皮屋工人，2011年6 月13日下午4時許在新化區工程行內喝酒，直至晚間8時騎乘機車返回永康區住家，行經新化區台20線公路10.5公里處，因車尾燈不亮而為警攔查，發現其渾身酒氣，當場對他施以酒精濃度測試，測得酒精濃度為每公升0.56毫克。

他竟冒用胞弟名義，偽造胞弟簽名且按捺指印，後經判決確定，台南地院裁罰4萬5000元，南檢執行科通知到案執行時，胞弟喊冤，供稱遭哥哥冒名應訊，經警方當時羅被查獲時所採集的指紋卡送鑑，這才真相大白。

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