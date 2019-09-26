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離婚逆轉勝 徐立德可望結束第二春

2019-09-26 00:36聯合報 記者王宏舜／台北報導

八十八歲的徐立德（圖）與小他卅五歲的陳姓女音樂家結婚，一度傳為美談。 圖／聯合報...
八十八歲的徐立德（圖）與小他卅五歲的陳姓女音樂家結婚，一度傳為美談。 圖／聯合報系資料照片
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總統府前資政徐立德六年前與小他卅五歲的陳姓女子結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐便以兩人價值觀差異為由訴請離婚。一審敗訴，台灣高等法院昨天以兩人婚姻回復無望，判准兩人離婚，可上訴。

八十八歲的徐立德曾任財政部長、經濟部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政，元配劉勤生二○○九年過世。二○一三年六月，當時八十二歲的徐立德與四十七歲的陳姓女音樂家結婚，一度傳為美談。

不過，徐在二○一六年向台北地院訴請離婚，徐主張和陳女結婚後，因生活習慣、價值觀差異，他自二○一五年初即搬離兩人住處。二○一六年八月，陳女與父母爭執而怪罪他，當年底陳女因婚前私事在媒體上曝光出現自殘行為，以此為情緒勒索，他年歲已高難承受，因此訴請離婚。

一審認為徐提出的理由，尚未構成無法維持婚姻的重大事由，駁回他的要求。

高院認為，徐立德與陳女二○一六年四月後就沒再同居，分居初期雙方雖仍有互動，但二○一六年八月起，陳女怪罪徐立德建議處理她和父母的方式不當心生怨懟，還嘲諷徐將因無須扶養她而感到歡欣，雙方婚姻出現破綻。陳女又因父母向媒體批露婚前私事大受打擊，並揚言再次自殘，年邁的徐立德「不堪驚擾」，讓徐更無維持婚姻意願。

高院認為兩人婚姻已無回復之望；女方未能理性溝通，徐也沒體諒、給予支持，雙方可責程度相當，判准兩人離婚。

徐立德婚姻離婚

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