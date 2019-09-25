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女老師花158萬元動正顎手術卻嘴麻 名醫涉過失遭訴

2019-09-25 17:47聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

一名周姓女老師因牙齒咬合不正，到風華診形外科診所進行矯正，花費158萬元的正顎手術卻讓她出現下巴無知覺、味覺變鈍等後遺症，控告醫師謝明吉、蔡明晞涉業務過失傷害罪。台北地檢署依醫審會鑑定，認定謝疏於注意周女牙齒神經走向異常，仍使用較易傷害神經的手術方式，導致神經受損，今依法將謝起訴。

謝明吉曾幫名人法拉利姐整形後腦勺，還幫名作家的「睡眠呼吸中止」動正顎手術。周女指控，2015年她因為牙齒咬合不正、牙齒動搖疼痛等問題，找謝明吉進行雙顎正顎手術，連同截骨、削骨等共花費158萬元。

豈料，她術後卻出現下巴無知覺、神經舌頭等處麻痺問題。而另名幫她做牙齒矯正器的蔡明晞，也未注意她牙齒咬合錯位等問題，裝隱適美隱形矯正器，害她牙周病更嚴重，兩人均涉業務過失傷害罪嫌。

周女另提告求償，民庭法官將全案送醫審會鑑定。鑑定報告指出，根據術前的X光片顯示，周女的左側下顎的皮質骨上，有凹陷缺損及神經走向異常的情況，但謝卻未病歷上記載，因此鑑定認為謝若有注意此事，應該選用其他手術方式，避免術後發生嘴部麻痺、神經受損情況。

謝明吉辯稱，周女患有牙周病，若變更成其他手術方式，術後還需要鋼絲、橡皮筋綑綁牙齒，會造成牙周病加劇。法官認為，謝術前未注意周女神經走向異常等問題，而選用不適的手術方式已有疏失，且手術時傷及周女神經也有疏失，判謝應給付109萬元，而蔡則無疏失免賠。

檢方根據醫審會鑑定，認為謝明吉疏於未將周女牙齒本身缺陷列入評估考量手術方式，導致受有神經麻痺等傷勢，今依業務過失傷害罪將謝起訴。另蔡依罪嫌不足，獲不起訴。

一名周姓女老師因牙齒咬合不正，到風華診形外科診所進行矯正，花費158萬元卻讓出現...
一名周姓女老師因牙齒咬合不正，到風華診形外科診所進行矯正，花費158萬元卻讓出現下巴無知覺、味覺變鈍等後遺症，控告醫師謝明吉、蔡明晞涉業務過失傷害罪。台北地檢署今依法將謝起訴。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／報系資料照片
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手術牙齒牙周病

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