無照男擦撞電信桿受傷被資遣 中華電信判賠110萬元

2019-09-25 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣陳姓男子去年夜間騎機車沿芳苑鄉崙腳村和平路由北往南路段時，閃避不及撞擊電信桿造成人車倒地，救治後被鑑定勞動程度喪失70%，陳男認為電信桿占用道路向中華電新求償400多萬元，彰化地院認定陳男無照駕駛，也未依規定正確配戴安全帽，須負擔8成肇責，依比例計算中華電信須賠償110萬多元，可上訴。

判決書指出，47歲陳姓男子去年3月21日晚間騎乘重型機車行經該路段，因閃避不及撞擊電信桿，頭部外傷腦出血，身體多處骨折後送醫；警方現場未見碎片與刮地痕跡，發現電信桿上附著黃漆，比對陳男機車車體吻合，依照常理判斷機車稍微擦撞到電信桿。

陳男主張，電信桿超出和平路道路邊緣90公分而占用道路，且未在桿身漆上黑黃相間的警示條紋與警告標誌，導致他閃避不及而撞擊到電信桿，經治療住院因傷無法工作，公司依法將他資遣，陳男向中華電信南區電信分公司彰化營運處求償醫療費、看護費、不工作損失、減少勞動能力的損害，以及精神慰撫金100萬元，總共580萬多元，陳男因無照駕駛，自認有3成過失，依比例求償400多萬元。

但中華電信彰化營運處指出，陳男9個多月來每天騎機車上下班行經該路線，依經驗法則應知道電線桿已存在，是否因撞擊電信桿才車禍存有疑義；至於電信桿位置因原本設置在產業道路用地範圍，事後因鄉公所或地主拓寬道路，並未受通知，所以設置或管理並無缺失。