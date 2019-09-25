菲籍移工遭「化骨水」噴濺死亡 台雇主至今未依法賠償

2019-09-25 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



上個月有一名菲律賓移工在科技廠清洗電路板時，遭俗名「化骨水」的氫氟酸溶液噴濺，造成嚴重化學灼傷，最後宣告不治。由勞動部所做的「重大職業災害檢查報告書」指出，雇主鼎元光電科技公司依法應賠128萬餘元。據了解，鼎元科技公司至今未依法賠償。

苗栗鼎元光電科技公司工作的菲律賓籍女移工於8月28日上午9時52分許，在清洗電路板時，遭俗名「化骨水」的氫氟酸溶液噴濺，造成嚴重化學灼傷，雖送醫急救仍於當日21時8分不治死亡。

對此，勞動部職安署日前完成重大職災檢查報告書，點出雇主有四點缺失，包括從事化學蝕刻液作業勞工未穿著完整全身式的不浸透防護衣、防護鞋等適當防護具、特定化學物質作業主管，沒有在場監督作業、公司未訂定化學蝕刻液回溫作業安全衛生作業標準，以及公司職業安全衛生教育訓練課程內容及時數不符合規定。

報告書也點出，菲籍移工於8月28日遭遇職業災害而死亡，雇主卻未依規定給予相關補償。依照勞基法第59條第4款規定，勞工因職災死亡，雇主除了應給予５個月平均工資的喪葬費之外，也應該一次給予遺屬40個月平均工資的死亡補償。

報告書指出，該名移工月平均工資為2萬8451元，共計雇主鼎元光電科技公司依法應補償遺屬128萬295元。不過據了解，移工團體在9月16日舉行記者會對雇主提出抗議後，雇主律師才與移工家屬在17日見面，卻未提出具體賠償金額，家屬也已在18日歸國，目前雇主尚未依法賠償。