惡質小黃司機撞死同業 還說：人死掉也沒關係

2019-09-25 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園簡姓計程車司機今年1月4日和張姓同業有糾紛，且自認長期遭對方檢舉心生怨恨，竟趁對方站在前方時踩油門直接撞飛他，張重摔頭部受創急救仍不治，起初簡還想捏造成意外，直到檢警出示監視器畫面突破他心房才坦承，簡被依殺人罪起訴，桃園地院今依殺人罪判處簡有期徒刑14年。

法院下午開延押庭，簡男表示自己眼睛看不清楚，需要洗腎，身上長有疥瘡很難受，想要出去就醫，請求法官交保，簡還說「第一次被關，我嚇死了」；簡的辯護人說，本案相關物證已查扣，應無串證之虞，且家人在台也無財力可逃亡等，並請求審酌簡左眼失明、有腎臟病等，盼能交保。

法院認為，簡在警訊時承認「我當時是故意的，我看到張在路旁，情緒上來就想開車撞他，給他一個教訓，他做人太惡質了，人死掉也沒關係」等語，可見簡故意衝撞而非過失導致。

法院並勘驗現場監視器，發現簡駕車從後衝撞，車輛為直行，並無碰撞導致偏左狀況，也沒有煞車動作，撞擊後簡隔了16秒下車查看，並要求目擊證人不要理會張等，足認簡男有殺害張男的不確定故意。

法院審酌，簡男符合自首要件，但並未對張男家屬有任何賠償，案發後說詞反覆、態度不佳，依殺人罪判處他有期徒刑14年，褫奪公權8年。

檢警調查，簡男（52歲）和張男（48歲）皆為計程車司機，過去曾因排班問題相處不睦，簡認為張故意對他拍照檢舉影響生計，當天下午4點多在機場捷運A8站的避車彎，見張站在他車頭前，就加速朝他衝撞，張彈飛至擋風玻璃再摔落馬路，頭部受重創搶救3天仍不治。