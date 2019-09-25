親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

神展開！ 威京集團砸372億元標回京華城

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

國道沿途滲漏爛泥膏 砂石車將重罰10萬元以上

2019-09-25 16:20聯合報 記者林昭彰╱即時報導

國道1號南向19.1公里約台北市內湖路段，今天上午9點半左右被1輛曳引聯結貨車滲漏大量工程廢土泥膏，汙染路面近300公尺，造成內湖至汐止嚴重塞車近10公里，耗費5個小時才清理完畢；警方決定將重罰近10萬元，尚不包括求償清理費用。

據了解，國道公路警察局第一大隊約上午9時30分左右接獲通報，巡邏車趕抵現場發現內湖路段有大量爛泥膏散落，是一名57歲郭姓司機，載運廢土從東湖上交流道要到新北市土城某廢土場。

砂石車開上國道不到4公里，所載廢土即大量滲漏，從南向19.1公里一直到至19.3公里，滿滿散落在外側車道及路肩，造成全線只剩內側1個車道可通行，導致後方大回堵10公里塞到汐止，高速公路局工務段直到下午2時35分才清理完畢，開放全線通車。

警方初步勘查研判是機械故障造成，但發現郭男載運砂石土方未依規定使用專用車輛、輪胎胎紋不符合規定，過磅又查出該車超載約8.84噸，依法開出4張罰單予以嚴懲。

警方初步研判應該是機械故障，由於郭男載運砂石土方未依規定使用專用車輛、造成滲漏、檢視輪胎胎紋亦不符法規規定，另外經帶同郭男車輛過磅，郭男車輛35噸，載運43.84噸，超載8.84噸，依道路交通管理處罰條例開出4張罰單，祭出嚴懲。

警方指出，依道路交通管理處罰條例，所載貨物滲漏、胎紋深度不符規定，均可處汽車駕駛人3千元以上9千元以下罰鍰；裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛或專用車廂未合於規定或變更車廂者，處4萬元以上8萬元以下罰鍰；超載8.84噸則開罰1萬9千元，合計將近10萬元，高速公路局還將另行開立繳費通知書求償散落物處理費用。

砂石車在國道一號內湖路段滲漏大量爛泥膏，造成內湖至汐止路段大塞車10公里，耗費5...
砂石車在國道一號內湖路段滲漏大量爛泥膏，造成內湖至汐止路段大塞車10公里，耗費5個小時才清理完畢。圖／國道警方提供
分享
砂石車在國道一號內湖路段滲漏大量爛泥膏，造成內湖至汐止路段大塞車10公里，耗費5...
砂石車在國道一號內湖路段滲漏大量爛泥膏，造成內湖至汐止路段大塞車10公里，耗費5個小時才清理完畢。圖／國道警方提供
分享
砂石車在國道一號內湖路段滲漏大量爛泥膏，造成內湖至汐止路段大塞車10公里，耗費5...
砂石車在國道一號內湖路段滲漏大量爛泥膏，造成內湖至汐止路段大塞車10公里，耗費5個小時才清理完畢。圖／國道警方提供
分享
砂石車在國道一號內湖路段滲漏大量爛泥膏，造成內湖至汐止路段大塞車10公里，耗費5...
砂石車在國道一號內湖路段滲漏大量爛泥膏，造成內湖至汐止路段大塞車10公里，耗費5個小時才清理完畢。圖／國道警方提供
分享

砂石國道

相關新聞

檢察官老哏中華電前董座也遭詐 160萬交車手才知上當

2019-09-25 15:57

自認縮乳頭手術失敗 少婦狀告醫美醫師涉傷害

2019-09-25 15:45

脫口「那你就活該」 遭免除職務女法官再惹議

2019-09-25 15:17

女騎士驚悚車禍後 交通局回應麻豆交流道之亂了

2019-09-25 15:12

還行人應有用路空間 新店警分局硬起來執法

2019-09-25 16:09

宣導新住民不賣票 移民署邀新住民團體一起反賄選

2019-09-25 15:45

南投酒駕車禍死傷全國最高 縣警局大執法不分晝夜

2019-09-25 15:20

「海砂屋」橋頭派出所耗資4400萬變身 今落成啟用

2019-09-25 14:41

一起讀釋憲聲請：光碟重製加重其刑何以荒謬？

2019-09-25 12:58

【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09

在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54

黃金誘惑…跨國走私集團猖獗

2019-09-25 01:03

女童腿骨外露只擦藥…阿嬤聽到判無期哭了

2019-09-25 00:48

鐵棍打死女友4歲幼女 二審減為無期

2019-09-25 00:38

警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46

高市府前殯葬課長涉收120萬 違法墓園竟就地合法

2019-09-24 20:53

不滿被按喇叭 台3線逼車還拔走鑰匙男子判3月

2019-09-24 20:18

再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」

2019-09-24 20:00

土豪哥判2年10月定讞 下月8日發監

2019-09-24 19:57

懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」

2019-09-24 18:18

停車場酒駕見警心虛「倒車」 沒上路仍構成公共危險

2019-09-24 18:12

知名網紅「HowHow」 穿警察制服拍片遭警方約談

2019-09-24 17:48

「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑

2019-09-24 16:51

桃園酒駕再犯班殯儀館震撼教育 學員11犯罰百萬元

2019-09-24 16:26

抽菸亂丟菸蒂害樓下遮陽板失火 男遭訴公共危險

2019-09-24 15:46

陸配挑榮民結婚 夫死再捲走「養父」890萬

2019-09-24 15:28

BB霜含藥未申報 知名美妝廠牌雅詩蘭黛遭送辦

2019-09-24 15:25

在沿海保安林亂倒垃圾 林管處：開罰6萬元起跳

2019-09-24 15:14

男打到腿骨外露虐死女童 高院死刑改判無期

2019-09-24 14:27

農有國地蓋違建 財部：若違法一定拆

2019-09-24 14:02

我也是基層，無能為力啦！全員皆基層的警界怪象

2019-09-24 13:21

溪邊亂倒垃圾以為沒人知 卻因一張取貨單露餡被逮

2019-09-24 11:58

語言不通迷途尋子 壢警助失智原住民老婦返家

2019-09-24 10:57
看更多

熱門文章

知名網紅「HowHow」 穿警察制服拍片遭警方約談

2019-09-24 17:48

影╱鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

2019-09-24 18:47

東區超兇深V妹真實職業「現役海軍」！ 網暴動：想簽下去

2019-09-24 20:54

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

生產造成胎死母傷 接生醫師哭訴：不會閃避卸責

2019-09-25 12:43

懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」

2019-09-24 18:18

新竹地檢署也趕開箱潮！檢察官熬夜辦案都靠這些

2019-09-25 11:56

佛心便當60元被嫌貴老闆娘氣炸不做了 網友：不要關門啦

2019-09-24 20:11

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

警要求民眾監視器朝外惹議 熟悉員警嘆：監視器是錢坑

2019-09-24 19:28

台大學生驚傳墜樓致頭部外傷 台大：已啟動校安通報

2019-09-24 18:40

男子迷戀手遊「女神」 見面凍未條竟性侵判2年

2019-09-24 16:48

高雄深夜連環車禍 肇逃男傷勢最重、急救中

2019-09-25 01:50

台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46

產婦子宮破裂難產胎死 家屬包圍診所撒冥紙

2019-09-25 11:26

影／疑似上山採藥失蹤14天 68歲翁被尋獲

2019-09-25 09:06

再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」

2019-09-24 20:00

在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54

區間測速防制超速有效 苗栗縣8處地點研擬實施

2019-09-25 14:18

台大校園驚傳女子墜樓 頭部外傷緊急送醫

2019-09-24 17:53

【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09

ATM卡住存6萬2變2萬5 10天後在「神秘區域」找到了

2019-09-25 14:14

中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

高市府前殯葬課長涉收120萬 違法墓園竟就地合法

2019-09-24 20:53

土豪哥判2年10月定讞 下月8日發監

2019-09-24 19:57

男子持槍彈遭查獲 法官認為警方「違法搜索」判無罪

2019-09-25 10:27

「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑

2019-09-24 16:51

違規停車惹民怨 土城警結合里長廣播籲民眾自律

2019-09-25 11:25

山上採草藥迷途 68歲翁靠野草露水撐過14天

2019-09-25 12:34

他好奇三更半夜美食外送合理嗎？ 網曝「宵夜場優勢」

2019-09-24 19:49

女童腿骨外露只擦藥…阿嬤聽到判無期哭了

2019-09-25 00:48

護家盟張守一情史遭起底 高院判徐立德可離婚

2019-09-25 13:17

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

金門岸巡查獲走私大閘蟹3600隻 市價超過百萬

2019-09-24 18:45

恐怖社團打死人還叫人頂罪 還打傷老婦失明及打幼童

2019-09-25 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top