國道沿途滲漏爛泥膏 砂石車將重罰10萬元以上

2019-09-25 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



國道1號南向19.1公里約台北市內湖路段，今天上午9點半左右被1輛曳引聯結貨車滲漏大量工程廢土泥膏，汙染路面近300公尺，造成內湖至汐止嚴重塞車近10公里，耗費5個小時才清理完畢；警方決定將重罰近10萬元，尚不包括求償清理費用。

據了解，國道公路警察局第一大隊約上午9時30分左右接獲通報，巡邏車趕抵現場發現內湖路段有大量爛泥膏散落，是一名57歲郭姓司機，載運廢土從東湖上交流道要到新北市土城某廢土場。

但砂石車開上國道不到4公里，所載廢土即大量滲漏，從南向19.1公里一直到至19.3公里，滿滿散落在外側車道及路肩，造成全線只剩內側1個車道可通行，導致後方大回堵10公里塞到汐止，高速公路局工務段直到下午2時35分才清理完畢，開放全線通車。

警方初步勘查研判是機械故障造成，但發現郭男載運砂石土方未依規定使用專用車輛、輪胎胎紋不符合規定，過磅又查出該車超載約8.84噸，依法開出4張罰單予以嚴懲。

警方初步研判應該是機械故障，由於郭男載運砂石土方未依規定使用專用車輛、造成滲漏、檢視輪胎胎紋亦不符法規規定，另外經帶同郭男車輛過磅，郭男車輛35噸，載運43.84噸，超載8.84噸，依道路交通管理處罰條例開出4張罰單，祭出嚴懲。