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檢察官老哏中華電前董座也遭詐 160萬交車手才知上當

2019-09-25 15:57聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

中華電信前董事長、交大榮譽教授呂學錦報案指控自己遭詐騙集團捲走160萬元現金。台北地檢署調查後，發現另有5名被害人被該集團成員依相同手法騙走老本，今依詐欺罪將5名車手起訴。

呂學錦畢業於成功大學工程科學系，美國夏威夷大學電機工程博士。返台後進入交通部電信研究所從事研究工作，並於1993年5月擔任交通部郵電司司長。

接著陸續擔任交通部電信研究所所長、交通部電信總局副局長與中華電信公司總經理、董事長、鴻海集團鴻通韜略發展中心院長等職務，現為國立交通大學榮譽教授。

檢警調查，今年7、8月間，呂學錦接到一通電話，對方先問他手機是否沒有繳通話費，由於資料顯示欠費，因此打電話進行核對，呂不疑有他便與對方透過電話核對。

不久之後，一名自稱是特偵組主任檢察官「王文和」的男子致電呂學錦，詢問是否在某銀行開帳戶？呂回答「沒有」，但對方接著說可能被冒名開戶且被詐騙集團使用，還佯稱該集團利用假綁架成功騙取民眾相信付出贖金，而這筆錢已匯到呂名下帳戶。

呂學錦聽聞後進一步詢問對方該怎麼辦？對方則表示，現在已有160萬元匯入帳戶，要求呂必須提供等值的現金做為擔保。呂信以為真，提領160萬元現金，與對方約在住家附近捷運站，親手把款項交給年輕男子葉乃銘。

呂學錦事後發現，特偵組早在2016年底熄燈，且從來沒有一名主任檢察官叫「王文和」，驚覺自己上當報警處理。檢方查出，該詐騙集團機房設在大陸，鎖定年長者以電信費欠繳、帳戶被盜用為由，再以特偵組主任檢察官「王文和」名義進行詐騙。

檢警將集團5名車手王冠傑、葉乃銘、余豪、王威仁、陳俊銘逮捕到案，檢方今依詐欺罪起訴5人，另一名毛姓男子因罪嫌不足，獲不起訴。

中華電信前董事長、交大榮譽教授呂學錦遭詐騙集團捲走160萬元現金。台北地檢署調查...
中華電信前董事長、交大榮譽教授呂學錦遭詐騙集團捲走160萬元現金。台北地檢署調查後，發現另有5名被害人被該集團成員依相同手法騙走老本，今依詐欺罪將5名車手起訴。示意圖／ingimage
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詐騙集團特偵組檢察官

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