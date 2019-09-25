宣導新住民不賣票 移民署邀新住民團體一起反賄選

2019-09-25 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



移居來台取得身分證的新住民人數逐年增加，其中有許多首投族，因新住民原屬國政治文化不同，為了讓嘉義縣的新住民認識我國的選舉制度，遏止賄選及暴力介入選舉，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊今天到移民署嘉義縣服務站為新住民做反賄選法治教育，「不買票、不賣票、要檢舉」。

據移民署統計，嘉義縣內1萬3千多名新住民，超過半數已有投票權，專勤隊人員透露，新住民可能會因為對台灣政治人物不熟悉，而聽從家人的指示進行投票，或者是不慎收到超過30元的禮品等，因此今天邀集嘉義縣服務新住民的各機關及人民團體召開「新住民關懷網絡會議」。

蔡英俊跟新住民說明賄選方式包括現金買票、招待旅遊或贈送禮物等，呼籲新住民切勿因小失大，更歡迎新住民加入反賄選小尖兵，發現陌生人從事不法行為可向當地派出所或地檢署檢舉，賺取上萬元的檢舉獎金。