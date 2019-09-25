南投酒駕車禍死傷全國最高 縣警局大執法不分晝夜

2019-09-25 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



一個中秋連假3天，在南投縣發生車禍數就有97件，其中還有發生3件死亡車禍造成3人死亡，受傷案件也有43件，南投縣警局交通隊指出，從中秋連假結束，就啟動交通大執法勤務，全縣同步取締酒駕，特別是不分晝夜，規劃下午14點至17點不限夜間的專責勤務，不定時、不定點的進行酒駕取締，取締範圍涵蓋南投縣的重要聯外道路。

南投縣幅員遼闊、大眾運輸不發達，大部分人餐聚都自行駕車前往，加以縣內計程車亦不普遍，交通不便利，是酒後自行駕車比例高的原因。此外，南投縣道路狹小，鄕間道路照明不足，使得酒後駕車自撞比例也較高。

特別是死亡車禍，南投縣的酒後駕車肇事死傷人數年年居高不下，過去3年甚至是全國首位，南投交通隊統計，今年1到8月全縣發生32件死亡車禍造成34人死亡，另外還有4486件有人員受傷車禍，已造成5828人受傷，為防止酒後駕車，除執法嚴格外，加強取締的件數每年都有增加，卻仍難降低車禍傷亡。