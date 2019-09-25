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郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

脫口「那你就活該」 遭免除職務女法官再惹議

2019-09-25 15:17聯合報 記者王宏舜╱即時報導

桃園地院前女法官俞力華在開庭時出言不遜，說出「那你就活該」、「想要多開幾庭，等於浪費司法資源，我會認為犯後態度不佳，量刑上就無法對你寬待」、「你是個男人就要敢做敢認！」等話語，民間司改會2015年具狀請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會今決議由司法院交付人事審議委員會審議。

俞力華2008年8月19日起擔任法官，去年10月1日離職，她先前因辦案遲延遭監察院彈劾，上個月職務法庭判免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。這回俞女遭評鑑，原因出在「問案態度」。

民間司改會主張，俞力華在6件案件中說出「我現在到底是在跟幾歲的人講話？」等情緒性用語，濫用訴訟指揮權、公開心證，沒法保持公正、客觀、中立、耐心、有禮聽審等行為，違反刑事訴訟法、法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項、官倫理規範。司改會請求評鑑時，因其中一件涉及原住民的案件仍在審理中，法評會決議暫停評鑑，直到她去年離職，再續行評鑑程序。

法評會勘驗開庭錄音光碟，發現俞力華對被告說出「在進審理之前承認的話，刑度是我一個人可以操控的」、「再進審理的話，那個時候，你的承認就會變得比較廉價」、「如果我現在調卷出來，給妳看之後，妳是騙我的喔，我刑度一定會考量的」，違反法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項，也有未審先判疑義。

俞力華也脫口「你感受不到，我真的是見鬼了」、「你發誓去廟裡發啦」、「再扯一點好嗎？」等語句，法評會也認為這與法官倫理規範要求法官「有禮聽審」等規定不符，涉法官法「嚴重違反辦案程序規定或職務規定」、「違反法官倫理」。法評會認為俞女已遭職務法評懲戒，本案非出於明顯惡意，無懲戒必要，但仍依法報由司法院交付人事審議委員會，給予適當處分。

已離職的前桃園地院女法官俞力華，因問案態度惹議，法官評鑑委員會認為她非出於明顯惡...
已離職的前桃園地院女法官俞力華，因問案態度惹議，法官評鑑委員會認為她非出於明顯惡意，無懲戒必要，但仍依法報由司法院交付人事審議委員會，給予適當處分。記者王宏舜／攝影
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刑事訴訟倫理司法院

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