親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

神展開！ 威京集團砸372億元標回京華城

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

女騎士驚悚車禍後 交通局回應麻豆交流道之亂了

2019-09-25 15:12聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

麻豆交流道南下進入匝道口，9月18日傍晚發生女騎士下班後遭右轉要上高速公路的大貨車撞倒，隨即被捲入右前車輛遭橫腰輾斷當場死亡，相當驚悚，也引發民眾對麻豆交流道交之亂議論紛紛。

台南市府交通局今天表示，針對發生於國道1號麻豆交流道南下進入匝道之車輛與行駛平面道路之機車發生車禍事故。經相關單位前往會勘後，根據現場狀況研議改善辦法，經討論後由交通局辦理標線標誌改善，車道重新配置，中線車道改為機慢車道，並設置車道預告標誌，提早導引機慢車匯入中線車道，避免於匝道口產生交織衝突，以降低交通事故發生率。

交通局將在外車道路面繪設往高速公路標字，並請台南市警察局及麻豆區公所加強宣導機車用路人循標線行駛；另外，有關機車引道環境及照明改善問題，交通部高速公路局南區養護工程分局9月27日另辦現勘共同研議改善方案。

麻豆警分局也指出，基於對交通安全的重視，除了24日上午參與麻豆交流道周邊道路改善工程的會勘提出建議外，副分局長洪國哲更立即安排時間，前往麻豆區中興里社區關懷中心，提醒社區的居民注意大貨（客）車的「內輪差」、「視線死角」、「盲區」的認識，以及麻豆警分局為降低交通事故的發生，針對「闖紅燈」、「超速」等違規強力取締作為，為的就是要大家在馬路上開(騎)車都能更安全。

麻豆警分局長楊慶裕表示，為了用路人行的安全，除了加強易肇事路段的巡邏的密度，也會統計交通事故大數據來分析肇事原因，並針對主要違規項目加強稽查，為了就是要讓大家在馬路上行駛（走）時能更安全，期望民眾能多多支持警察的努力，共同來維護大家的生命、財產安全。

麻豆交流道南下進入匝道口險象環生，台南市府交通局將進行車道重新配置。圖／立委郭國...
麻豆交流道南下進入匝道口險象環生，台南市府交通局將進行車道重新配置。圖／立委郭國文辦公室提供
分享
麻豆交流道南下進入匝道口險象環生，台南市府交通局將進行車道重新配置。圖／立委郭國...
麻豆交流道南下進入匝道口險象環生，台南市府交通局將進行車道重新配置。圖／立委郭國文辦公室提供
分享
麻豆交流道南下進入匝道口險象環生，台南市府交通局將進行車道重新配置。圖／立委郭國...
麻豆交流道南下進入匝道口險象環生，台南市府交通局將進行車道重新配置。圖／立委郭國文辦公室提供
分享

車道事故高速公路

相關新聞

檢察官老哏中華電前董座也遭詐 160萬交車手才知上當

2019-09-25 15:57

自認縮乳頭手術失敗 少婦狀告醫美醫師涉傷害

2019-09-25 15:45

脫口「那你就活該」 遭免除職務女法官再惹議

2019-09-25 15:17

惡質小黃司機撞死同業 還說：人死掉也沒關係

2019-09-25 16:30

國道沿途滲漏爛泥膏 砂石車將重罰10萬元以上

2019-09-25 16:20

還行人應有用路空間 新店警分局硬起來執法

2019-09-25 16:09

宣導新住民不賣票 移民署邀新住民團體一起反賄選

2019-09-25 15:45

南投酒駕車禍死傷全國最高 縣警局大執法不分晝夜

2019-09-25 15:20

「海砂屋」橋頭派出所耗資4400萬變身 今落成啟用

2019-09-25 14:41

一起讀釋憲聲請：光碟重製加重其刑何以荒謬？

2019-09-25 12:58

【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09

在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54

黃金誘惑…跨國走私集團猖獗

2019-09-25 01:03

女童腿骨外露只擦藥…阿嬤聽到判無期哭了

2019-09-25 00:48

鐵棍打死女友4歲幼女 二審減為無期

2019-09-25 00:38

警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46

高市府前殯葬課長涉收120萬 違法墓園竟就地合法

2019-09-24 20:53

不滿被按喇叭 台3線逼車還拔走鑰匙男子判3月

2019-09-24 20:18

再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」

2019-09-24 20:00

土豪哥判2年10月定讞 下月8日發監

2019-09-24 19:57

懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」

2019-09-24 18:18

停車場酒駕見警心虛「倒車」 沒上路仍構成公共危險

2019-09-24 18:12

知名網紅「HowHow」 穿警察制服拍片遭警方約談

2019-09-24 17:48

「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑

2019-09-24 16:51

桃園酒駕再犯班殯儀館震撼教育 學員11犯罰百萬元

2019-09-24 16:26

抽菸亂丟菸蒂害樓下遮陽板失火 男遭訴公共危險

2019-09-24 15:46

陸配挑榮民結婚 夫死再捲走「養父」890萬

2019-09-24 15:28

BB霜含藥未申報 知名美妝廠牌雅詩蘭黛遭送辦

2019-09-24 15:25

在沿海保安林亂倒垃圾 林管處：開罰6萬元起跳

2019-09-24 15:14

男打到腿骨外露虐死女童 高院死刑改判無期

2019-09-24 14:27

農有國地蓋違建 財部：若違法一定拆

2019-09-24 14:02

我也是基層，無能為力啦！全員皆基層的警界怪象

2019-09-24 13:21

溪邊亂倒垃圾以為沒人知 卻因一張取貨單露餡被逮

2019-09-24 11:58

語言不通迷途尋子 壢警助失智原住民老婦返家

2019-09-24 10:57
看更多

熱門文章

知名網紅「HowHow」 穿警察制服拍片遭警方約談

2019-09-24 17:48

影╱鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

2019-09-24 18:47

東區超兇深V妹真實職業「現役海軍」！ 網暴動：想簽下去

2019-09-24 20:54

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

生產造成胎死母傷 接生醫師哭訴：不會閃避卸責

2019-09-25 12:43

懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」

2019-09-24 18:18

新竹地檢署也趕開箱潮！檢察官熬夜辦案都靠這些

2019-09-25 11:56

佛心便當60元被嫌貴老闆娘氣炸不做了 網友：不要關門啦

2019-09-24 20:11

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

警要求民眾監視器朝外惹議 熟悉員警嘆：監視器是錢坑

2019-09-24 19:28

台大學生驚傳墜樓致頭部外傷 台大：已啟動校安通報

2019-09-24 18:40

男子迷戀手遊「女神」 見面凍未條竟性侵判2年

2019-09-24 16:48

高雄深夜連環車禍 肇逃男傷勢最重、急救中

2019-09-25 01:50

台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46

產婦子宮破裂難產胎死 家屬包圍診所撒冥紙

2019-09-25 11:26

影／疑似上山採藥失蹤14天 68歲翁被尋獲

2019-09-25 09:06

再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」

2019-09-24 20:00

區間測速防制超速有效 苗栗縣8處地點研擬實施

2019-09-25 14:18

在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54

台大校園驚傳女子墜樓 頭部外傷緊急送醫

2019-09-24 17:53

【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09

ATM卡住存6萬2變2萬5 10天後在「神秘區域」找到了

2019-09-25 14:14

中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

高市府前殯葬課長涉收120萬 違法墓園竟就地合法

2019-09-24 20:53

土豪哥判2年10月定讞 下月8日發監

2019-09-24 19:57

男子持槍彈遭查獲 法官認為警方「違法搜索」判無罪

2019-09-25 10:27

違規停車惹民怨 土城警結合里長廣播籲民眾自律

2019-09-25 11:25

「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑

2019-09-24 16:51

山上採草藥迷途 68歲翁靠野草露水撐過14天

2019-09-25 12:34

他好奇三更半夜美食外送合理嗎？ 網曝「宵夜場優勢」

2019-09-24 19:49

女童腿骨外露只擦藥…阿嬤聽到判無期哭了

2019-09-25 00:48

護家盟張守一情史遭起底 高院判徐立德可離婚

2019-09-25 13:17

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

恐怖社團打死人還叫人頂罪 還打傷老婦失明及打幼童

2019-09-25 14:57

金門岸巡查獲走私大閘蟹3600隻 市價超過百萬

2019-09-24 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top