女騎士驚悚車禍後 交通局回應麻豆交流道之亂了

2019-09-25 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



麻豆交流道南下進入匝道口，9月18日傍晚發生女騎士下班後遭右轉要上高速公路的大貨車撞倒，隨即被捲入右前車輛遭橫腰輾斷當場死亡，相當驚悚，也引發民眾對麻豆交流道交之亂議論紛紛。

台南市府交通局今天表示，針對發生於國道1號麻豆交流道南下進入匝道之車輛與行駛平面道路之機車發生車禍事故。經相關單位前往會勘後，根據現場狀況研議改善辦法，經討論後由交通局辦理標線標誌改善，車道重新配置，中線車道改為機慢車道，並設置車道預告標誌，提早導引機慢車匯入中線車道，避免於匝道口產生交織衝突，以降低交通事故發生率。

交通局將在外車道路面繪設往高速公路標字，並請台南市警察局及麻豆區公所加強宣導機車用路人循標線行駛；另外，有關機車引道環境及照明改善問題，交通部高速公路局南區養護工程分局9月27日另辦現勘共同研議改善方案。

麻豆警分局也指出，基於對交通安全的重視，除了24日上午參與麻豆交流道周邊道路改善工程的會勘提出建議外，副分局長洪國哲更立即安排時間，前往麻豆區中興里社區關懷中心，提醒社區的居民注意大貨（客）車的「內輪差」、「視線死角」、「盲區」的認識，以及麻豆警分局為降低交通事故的發生，針對「闖紅燈」、「超速」等違規強力取締作為，為的就是要大家在馬路上開(騎)車都能更安全。