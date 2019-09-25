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「海砂屋」橋頭派出所耗資4400萬變身 今落成啟用

2019-09-25 14:41聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林麥寮鄉橋頭派出所興建於1982年，辦公廳舍年久失修，台塑企業和雲林縣政府共同出資4400多萬元改建完成，台西警察分局今天舉辦橋頭派出所新廳舍啟用典禮，場面相當熱鬧。

橋頭派出所已有37年歷史，六輕建廠後轄區活動人口從2萬多人成長到44萬多人，派出所守護地方治安30餘年，但多年來天花板內層鋼筋鏽蝕、混凝土剝落，經檢測後判定為海砂屋，造成警方辦公不便，也影響洽公民眾安全。

新建的橋頭派出所總樓地板面積344坪，為3層樓建物，空間明亮寬敞，還為設有哺乳室方便女性洽公民眾，改建總經費4441萬，雲林縣政府編列800萬元及台塑企業出資3641萬元，共同營造更安全優質辦公環境。

台西警察分局長張文峰首先感謝台塑企業、雲林縣政府等各界幫忙，他說，改建讓不到20坪的派出所擴建到上百坪，橋頭派出所外觀設計好、內部軟硬體設施也很完善，相信未來同仁有舒適辦公空間，繼續為地方服務。

六輕麥寮管理部副總陳文仰表示，企業除捐建改建橋頭派出所，先前也陸續捐贈台西分局3輛總價264萬元的警備車，6853萬元協助麥寮、東勢、台西及四湖4鄉重要路口，設置監視器，並提供員警意外險、防寒雨衣、電腦主機等，盼望共同守護地方。

落成啟用典禮由縣府首席顧問張清良、麥寮鄉長蔡長昆、台塑麥寮管理部副總陳文仰、雲林縣警察局長顏旺盛、雲林縣議會副議長蘇俊豪、青埔教育基金會董事長張嘉郡等人共同主持。

雲林麥寮鄉橋頭派出所興建於1982年，辦公廳舍年久失修，台塑企業雲林縣政府共同出...
雲林麥寮鄉橋頭派出所興建於1982年，辦公廳舍年久失修，台塑企業雲林縣政府共同出資4441萬元改建，台西警察分局今天舉辦橋頭派出所新廳舍啟用典禮，場面相當熱鬧。。記者李京昇／攝影
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雲林麥寮鄉橋頭派出所興建於1982年，辦公廳舍年久失修，台塑企業雲林縣政府共同出...
雲林麥寮鄉橋頭派出所興建於1982年，辦公廳舍年久失修，台塑企業雲林縣政府共同出資4441萬元改建，台西警察分局今天舉辦橋頭派出所新廳舍啟用典禮，場面相當熱鬧。記者李京昇／攝影
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雲林麥寮鄉橋頭派出所興建於1982年，辦公廳舍年久失修，台塑企業雲林縣政府共同出...
雲林麥寮鄉橋頭派出所興建於1982年，辦公廳舍年久失修，台塑企業雲林縣政府共同出資4441萬元改建，台西警察分局今天舉辦橋頭派出所新廳舍啟用典禮，場面相當熱鬧。。記者李京昇／攝影
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改建後的橋頭派出所空間明亮寬敞，還為設有哺乳室方便女性洽公民眾。記者李京昇／攝影
改建後的橋頭派出所空間明亮寬敞，還為設有哺乳室方便女性洽公民眾。記者李京昇／攝影
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警察六輕

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