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護家盟張守一情史遭起底 高院判徐立德可離婚

2019-09-25 13:17聯合報 記者王宏舜╱即時報導

護家盟秘書長張守一2016年被爆出外遇，事後女主角身分遭起底，竟是國民黨大老徐立德陳姓再婚妻子。徐提離婚訴訟，一審遭駁，他上訴，高等法院今廢棄原判決，准許徐與陳女離婚。

徐立德曾任經濟部長、中國國民黨中央委員會常務委員、行政院副院長等要職，修習鋼琴的陳女小徐35歲。徐2013年6月29日在台北晶華酒店低調宴請親朋好友分享喜悅，僅開5桌。

徐起訴主張和陳女結婚後，但因生活習慣、價值觀差異，他自2015年初搬離、與兒子同住，沒再同居。2016年8月間，雙方父母起爭執，徐因此遭怪罪，主動提出離婚的想法。同年12月，陳女婚前的私事見諸新聞，她有自殘的行為，以此為情緒勒索，徐立德認為自己已88歲，難以承受，訴請離婚。

高院認為，徐立德與陳女2016年4月後就沒再同居，無共同生活；分居初期，雙方雖仍有互動，但從2016年8月起，陳女怪罪徐立德建議處理她和父母的方式不當，心生怨懟，還嘲諷徐將因無須扶養她而感到歡欣，雙方婚姻出現破綻。

陳女的父母因向媒體批露女兒婚前私事，2016年12月新聞事件曝光，陳女受打擊，並揚言將再次自殘，年邁的徐立德「不堪驚擾」，高院認為這也使徐更加無維持婚姻意願。

徐立德與陳女分居後，鮮少互動，最後一次見面是去年3月在醫院偶遇，高院認為兩人婚姻已無回復之望；女方未能理性溝通，而徐也沒體諒、給予支持，高院認為可責程度相當，准予離婚。本案得上訴。

國民黨大老徐立德。圖／聯合報系資料照片
國民黨大老徐立德。圖／聯合報系資料照片
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徐立德離婚婚姻

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