【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09 聯合報 主筆室



「連千毅之亂」在警政署長之怒後掀開序幕，來自中央的高階警官南北奔波坐鎮指揮，地方警察四處埋伏攻堅逮人，終於在兩派首腦就擒後暫告平息；除了留下高雄市長韓國瑜與閣揆蘇貞昌互嗆的口水外，似乎沒人理會黑道已趁著網紅潮流、披著共享經濟外衣佔領社會角落，政府若不知因應，恐怕萬毅、兆毅之亂遲早接連而來。

有太陽會幫派背景的連千毅以誇張炫富的手法，藉直播迅速竄紅，一個24歲的年輕人竟有40多萬的粉絲，即使政治人物，也沒有幾個能有他這樣的網路聲量，若非和「大仁哥」鄭又仁起衝突，爆發街頭鬥毆槍擊、衝撞警察，社會大眾對這類網紅直播主幾乎不會感覺有太大的違和感。

其實，這種感覺並非一夕造成，以連千毅為例，他藉直播作生意，日進斗金，還以成功企業家的好形象獲青商會之邀擔任講師，講題是火紅的「共享經濟、共享資源、共享獲利」，青商會逕自把桃園市政府青年事務局列為指導單位，經過多次類似包裝之後的連千毅，不識者如何嗅出他原本的兄弟氣味？從街頭到講台的距離如此之近，更像電影情節。

黑道藉網紅直播找到新藍海，政治人物難脫干係，環顧當今，不分藍綠，有那個政治人物不想要蹭網紅藉以提升自身人氣聲量？在網路國度裡，網紅見官大三級，以粉絲數破百萬的館長為例，不僅柯文哲、韓國瑜、賴清德都要爭取與他同框直播，連蔡總統也想方設法與他在莒光日巧遇，足見魅力之大。

但也因為點閱為王的助勢，增長不肖網紅氣焰，一旦發生利益衝突，就露出黑道本性，刀槍豈有不出鞘之理？如何不生治安事件？在連千毅之亂前，屏東直播主被仇家斷手斷腳，實已屬重大的治安警訊，警方統計，全國至少有兩百六十七直播主，其中六人具幫派背景，恐怕也是保守的數字。

政府思維不僅跟不上變化，還常會挑軟柿子吃，面對直播主之亂更是如此，對照當初對付高唱共享經濟的Uber，更可以看出其中端倪，還記得交通部對Uber強勢祭出納管、納保、納稅手段，還寄出處分書勒令歇業嗎？而面對直播主坐擁豐厚營業收益，在網路狂言謾罵撂狠話，相關部門竟閉眼噤聲，只看警察表演，但平台業者要不要管？直播主行為要不要規範，營業要不要納管？似乎都事不關己。