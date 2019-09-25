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【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09聯合報 主筆室

連千毅之亂」在警政署長之怒後掀開序幕，來自中央的高階警官南北奔波坐鎮指揮，地方警察四處埋伏攻堅逮人，終於在兩派首腦就擒後暫告平息；除了留下高雄市長韓國瑜與閣揆蘇貞昌互嗆的口水外，似乎沒人理會黑道已趁著網紅潮流、披著共享經濟外衣佔領社會角落，政府若不知因應，恐怕萬毅、兆毅之亂遲早接連而來。            

有太陽會幫派背景的連千毅以誇張炫富的手法，藉直播迅速竄紅，一個24歲的年輕人竟有40多萬的粉絲，即使政治人物，也沒有幾個能有他這樣的網路聲量，若非和「大仁哥」鄭又仁起衝突，爆發街頭鬥毆槍擊、衝撞警察，社會大眾對這類網紅直播主幾乎不會感覺有太大的違和感。

其實，這種感覺並非一夕造成，以連千毅為例，他藉直播作生意，日進斗金，還以成功企業家的好形象獲青商會之邀擔任講師，講題是火紅的「共享經濟、共享資源、共享獲利」，青商會逕自把桃園市政府青年事務局列為指導單位，經過多次類似包裝之後的連千毅，不識者如何嗅出他原本的兄弟氣味？從街頭到講台的距離如此之近，更像電影情節。

黑道藉網紅直播找到新藍海，政治人物難脫干係，環顧當今，不分藍綠，有那個政治人物不想要蹭網紅藉以提升自身人氣聲量？在網路國度裡，網紅見官大三級，以粉絲數破百萬的館長為例，不僅柯文哲、韓國瑜、賴清德都要爭取與他同框直播，連蔡總統也想方設法與他在莒光日巧遇，足見魅力之大。

但也因為點閱為王的助勢，增長不肖網紅氣焰，一旦發生利益衝突，就露出黑道本性，刀槍豈有不出鞘之理？如何不生治安事件？在連千毅之亂前，屏東直播主被仇家斷手斷腳，實已屬重大的治安警訊，警方統計，全國至少有兩百六十七直播主，其中六人具幫派背景，恐怕也是保守的數字。  

政府思維不僅跟不上變化，還常會挑軟柿子吃，面對直播主之亂更是如此，對照當初對付高唱共享經濟的Uber，更可以看出其中端倪，還記得交通部對Uber強勢祭出納管、納保、納稅手段，還寄出處分書勒令歇業嗎？而面對直播主坐擁豐厚營業收益，在網路狂言謾罵撂狠話，相關部門竟閉眼噤聲，只看警察表演，但平台業者要不要管？直播主行為要不要規範，營業要不要納管？似乎都事不關己。

網路科技往前推進，傳播速度越來越快，型態日新月異，隨著社會多元發展，網紅、直播主在網路的活動越趨活躍，這是社會發展的必然，但衍生的社會問題複雜且快速，不可能只靠警察就能搞定，連千毅之亂算是個提醒，政府必須要動起來，儘早建立該有的規範，才能讓社會遠離網路科技帶來的惡果。

桃園市議員詹江村前天在臉書公布青商會邀連千毅擔任企業講座講師的海報，事後桃園市青...
桃園市議員詹江村前天在臉書公布青商會邀連千毅擔任企業講座講師的海報，事後桃園市青年局否認為指導單位，體育局和新聞處也否認幫忙宣傳。圖／取自臉書
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直播主網紅連千毅

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