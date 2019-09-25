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影／台東2高職生相約單挑 只因共同友人生話

2019-09-25 11:14聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市台東農工李姓高一生與公東高工許姓高一生，兩人在網路上互嗆，最後相約昨天傍晚在台東農工學校附近「釘孤枝（單挑）」兩人單挑互毆畫面在網路上瘋傳，台東警方調查後今天表示，2人相約「單挑」原因只是兩人的共同友人居中「生話」。

許及李兩人昨天傍晚5點多，放學後相約在台東農工校外附近社區單挑，引來近百人圍觀，畫面隨後也被上傳黑色豪門企業、台東大小事等網路社團，引起熱議。此事引起兩校方及台東警方重視，列為校園安全事件調查。

台東警方緊急過濾附近路口監視系統，昨天晚上循線帶回許、李2位當事人，因家長互不提告，當場和解，警方詢問後將2名學生交由家長帶回管教，另依社會秩序維護法函送台東地院簡易庭裁罰。

台東農工及公東高工兩校今天表示，事件影響校譽甚鉅，除要求所有涉入學生寫悔過書，也將各自對許、李2人記過處分，上傳影片學生給予申誡並下架影片，同時將委請台東縣警局少年隊到學校，對學生進行法治教育宣導。

據兩校表示，許、李2人曾是國小同學，兩人在國小時就因故互有心結，畢業後並無往來，但因日前2人的共同友人對李說「許對你很不爽」，導致李及許2人因此在網路上互嗆，並相約昨天傍晚在台東農工校外單挑。

台東農工李姓高一生與公東高工許姓高一生，兩人因共同友人居中生話，導致兩人在網路上...
台東農工李姓高一生與公東高工許姓高一生，兩人因共同友人居中生話，導致兩人在網路上互嗆，最後相約昨天傍晚在台東農工學校附近「釘孤枝（單挑）」兩人互毆畫面在網路上瘋傳。圖／取自黑色豪門企業
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