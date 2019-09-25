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彰化139線今年88人車禍受傷 區間測速該上場了

2019-09-25 10:10聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化八卦山139線大彰路縣道因沿線景觀優美，平時吸引大批單車族、重機族及超跑前往享受馳騁的樂趣，因此衍生危險駕駛行為，車禍頻傳，本月甚至已至少發生4件車禍，彰化警方假日都特別加派警力攔查取締，上周六、日就取締55件，警方寄望區間測速系統儘早施設，可更有效遏止超速等違規行為。

依據彰化縣警察局統計，縣道139線今年到昨天為止共發生致人死傷的車禍共73件，造成88人受傷，去年同期則有77件，造成1人死亡、91人受傷，已稍有改善。

縣府及警方為減少139線車禍案件，除朝交通設施改善外，警察局並在139線21k處設置固定桿測速器，累計今年到９月中旬已取締５４５４件，加上警方加強攔查及巡邏，雖說多少有效遏止超速違規。但入秋以後，天高氣爽，到１３９線競飆的汽機車也增加，對用路人安全構成威脅，相對車禍案件也提升，累計本月至少發生4件車禍以上，造成駕駛人受傷，形成警方莫大壓力。

彰化縣警察局交通隊、彰化分局結合彰化監理站因此在上周六、日連續2天組成聯合稽查小組，在縣道139線連續彎道19.8公里處往芬園方向及螢光橋22公里處前往彰化市方向設置2組攔檢點，共計吿發無照駕駛28件、越級駕駛及號牌違規3件、變更改裝原有設備車體24件。

不過，在警方聯合稽查的隔日即２３日晚間10點21分，在139線23公里處芬園路段又發生一輛轎車自撞路樹案件，車上共有4人，後座2名男子甩出車外，跌落6米深邊坡，受傷送醫。

目前１３９線的汽機車速限都是時速５０公里，只要超過６０公里被取締就會吃上罰單。警方表示，139線從顏氏牧場到嚮樂．李舍冰滴咖啡之間，也就是有小葉欖仁綠色隧道的19到23公里，是違規超速最嚴重的路段，因此警方擬比照情況跟139線相似的新北市北宜公路，實施區間平均速率監測系統，如果獲交通部支持，明年度就可以設置，成為中部地區除快速道路外，第一個實施區間測速的一般道路，期使有效遏止飆車歪風，維護用路人的安全。

為遏上彰化縣139線危險駕駛，減少車禍事故，彰化警方結合監理站上周六、日組成聯合...
為遏上彰化縣139線危險駕駛，減少車禍事故，彰化警方結合監理站上周六、日組成聯合稽查小組取締。照片／警方提供
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為遏上彰化縣139線危險駕駛，減少車禍事故，彰化警方結合監理站上周六、日組成聯合...
為遏上彰化縣139線危險駕駛，減少車禍事故，彰化警方結合監理站上周六、日組成聯合稽查小組取締。照片／警方提供
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車禍警察測速

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