在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



保險公司經理「阿龍」去年與女同事「小芬」搭乘同一電梯，在電梯內搭握她的頸部及肩膀，並出言「妳老公不行，就換一個老公，是不是妳給人家用太過頭？如果覺得老公不好用，就換一個就好嘛」，經「小芬」提告，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日，得易科罰金。可上訴二審。

「阿龍」（化名）否認犯行，辯稱「我沒有對她環抱及摟抱的行為，我是在頸部輕拍2下，並對她做鼓勵，我沒有碰她背部，也沒有對她說過那些話」。

法官勘驗電梯監視器錄影擷取畫面及監視器錄影光碟，發現「阿龍」確有以伸出右手勾、握「小芬」後頸部、肩膀方式，搭握「小芬」（化名）後頸及肩膀等部位之行為。

此外，同電梯證人也證稱「阿龍」出言「妳老公不行，就換一個老公，是不是妳給人家用太過頭？如果覺得老公不好用，就換一個就好嘛」等語。

判決書指出，「阿龍」擔任保險公司經理職務，去年6月15日上午，女同事「小芬」在保險公司大樓的13樓，搭乘電梯欲至15樓時，適「阿龍」亦自同大樓的14樓搭乘同一電梯。

未料，「阿龍」進入電梯見到女同事「小芬」後，竟意圖性騷擾，借機走至她的身旁，乘她不及抗拒之際，以伸出右手勾、握屬於「小芬」隱私部位之後頸部、肩膀方式，搭握「小芬」之後頸及肩膀等部位。

他並出言「妳老公不行，就換一個老公，是不是妳給人家用太過頭？如果覺得老公不好用，就換一個就好嘛」等語，而「小芬」性騷擾，經被害人提告。