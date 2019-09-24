警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名女法官與擔任警官的趙姓男子結婚多年，日前她在家中整理抽屜時卻發現旅館保險套，經追問，趙男才坦承曾與吳姓女子一同洗過4、5次的溫泉，之後趙男也在吳女慫恿下，為了讓女法官同意離婚，不僅對女法官家暴虐待，更傳line恐嚇「我不知道是不是會盛怒下把你誤殺？已經不敢保證」等語，讓女法官無奈對趙男求償300萬元；新北地院近日審理後，判決趙男須賠償36萬元。

據悉，趙男透過登山認識了大他4歲的吳女，兩人對外自稱為乾姊弟關係，吳女也以「弟妹」稱呼女法官，未料之後女法官整理家中抽屜時，發現了不明來歷的旅館保險套，經追問，才知道趙男不僅與吳女一同洗過4、5次的溫泉，更共遊紐西蘭，並多次同住旅館休息。

女法官發現保險套後，當晚便與趙男、吳女談判，趙男與吳女一度答應斷絕往來，之後2人卻繼續交往，趙男更變本加厲，不僅搬到吳女的住所與她同居，還多次向女法官提離婚。

女法官不同意離婚，趙男便在吳女唆使下，對女法官與女兒拳腳相向，還持刀破壞枕頭套、床單，並傳line恐嚇「童仲彥會將他的老婆打成豬頭。正因為有妳這種女性，一直死咬不放」、「我不知道是不是會盛怒下把你誤殺？已經不敢保證」。女法官因此對趙男提告求償300萬元，並感嘆藝人許志安、阿翔外遇經媒體披露，各出面道歉，並向配偶真誠悔悟，惟趙男卻變本加厲，拋妻棄女。

趙男則否認出軌，辯稱如果他如女法官所指的這麼壞，那女法官應該提的是離婚，讓自己能夠解脫，而非提民事求償；趙男並聲稱他不會與大他4歲的吳女在一起，泡溫泉也是為了解決椎間盤突出的舊疾，保險套也只是他帶回來想與妻子一同使用的，怎料反被妻子誤會。

趙男並供稱，吳女比女法官年長3歲又沒有收入，他沒理由要跟一個年長自己4歲的人在一起，捨棄收入高、地位又好的女法官，但他又稱可能有去泡溫泉、旅館等地，但應不是跟吳女去的，因為他行情沒那麼差。