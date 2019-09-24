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高市府前殯葬課長涉收120萬 違法墓園竟就地合法

2019-09-24 20:53聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄市政府殯葬管理處胡姓前課長，遭檢舉涉替大寮區未合法「玫瑰園」墓園，以不實文件申請隸屬教會，再僭越權限「代為決行」核准，業者萬女因此賺進365萬多元，事後致贈給胡「謝禮」120萬元，。高雄地院今天依違背職務收賄罪，判胡11年徒刑、褫奪公權7年，另依交付賄賂罪判萬女2年，褫奪公權1年。可上訴。

合議庭指出，胡姓男子（58歲）收賄讓違法墓園就地合法化，嚴重敗壞吏治，還否認犯行，萬姓女子（64歲）不用正當管道循求殯葬設施設置合法，以行賄敗壞公務清廉，也不認罪，顯然都毫無反省之意。

檢方起訴指控，萬女違法經營的「玫瑰園墓園」2016年7月20日遭檢舉違規設置墳墓、納骨塔，市府殯葬管理處殯葬禮儀課的時任胡姓課長指示科員去現勘，發現確實違反殯葬管理條例規範。

檢方查出，由於殯葬管理條例2002年公布施行之前，即存在的寺院、宮廟及宗教團體所屬公墓設施，依法可以繼續使用，胡姓男子指導萬女佯裝成宗教團體所屬墓園，萬女便找上某教會，取得不實文件證明玫瑰園墓園46年前就附屬教會。

胡姓男子收到萬女的申請函文後，還協助做簽呈及公文，為避免處長察覺有異，僭越機關首長權限，自行以二層決行名義代為決行，就地合法；2016年8月16日核發公文當天，萬女立即表示「要感謝你一下」，胡回答「看你的意思」，胡之後便到墓園門口，收下萬女交付紙袋內裝120萬元賄款

直到檢調介入調查，玫瑰園墓園共售出墓基1座、納骨櫃29座，共365萬4000元。

高雄市政府殯葬管理處胡姓前課長，遭控收賄替大寮區玫瑰園墓園以不實文件就地合法，今...
高雄市政府殯葬管理處胡姓前課長，遭控收賄替大寮區玫瑰園墓園以不實文件就地合法，今天高雄地院判他11年徒刑、褫奪公權7年。圖／翻攝自玫瑰園墓園官網
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收賄賄款高雄市

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