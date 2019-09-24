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不滿被按喇叭 台3線逼車還拔走鑰匙男子判3月

2019-09-24 20:18聯合報 記者邵心杰╱即時報導

王姓男子去年4月15日11時駕駛租賃休旅車，搭載妻子和小孩，行經台南市楠西區台3線時，不滿方姓機車騎士沿路在後方鳴按喇叭，近10分鐘頻頻以煞停方式逼車長達20公里，最後迫使方停車，直接拔走機車鑰匙，方經路過大貨車協助，將機車運往玉井重打鑰匙才脫困，王否認拔走鑰匙，台南地院合議庭認他犯強制罪，處3月徒刑，可上訴。

王表示，方一直跟他車、按他喇叭，他車上還有妻子跟小孩，他停下來問方為何要按喇叭，方又丟他東西，他要確認車子有無損傷，所以他才把方攔下來，結果方又再朝他丟東西。他辯稱，他沒有拔方的機車鑰匙，他從頭到尾沒有下車。

方證稱，從王超他車開始到他停車，距離約近20公里，時間約10分鐘，他一直按喇叭的目的是要向王抗議；他覺得王一直在踩煞車，一直放速度再踩煞車。後來王跨越到對向車道，他就停下來，王後來又慢慢往路邊靠，他就跑到前面看王要幹嘛？他感覺王好像要撞人，結果王伸手抓他的機車鑰匙，拔了就跑了。

證人表示，剛進入彎道時，他發現後面汽車開很快，所以他靠右線讓。第6還是第7個彎道後，汽車想要超車，但他超車的方式有點把機車擠出去的嫌疑，方覺得被擠出去，他從後面看覺得方被擠出去，所以才會覺得生氣，方就長鳴喇叭，汽車一直煞車，連續性的煞車，惡意擋車，用點煞車的方式，在彎道中暫停，當方要超前時，王也跟著一起加速。

證人說，方想超車，王跟著一起加速，方向盤往左打就一起停住，王擋在路中央，直接停下來。後來他也停車下來，方告訴他車鑰匙被拔走，他報警處理；當時有貨車司機聽說這個情況，把方的車載到市區，重打一副鑰匙。

合議庭勘驗證人的行車紀錄器影像，確實發現王的休旅車沿路通過彎道時，有頻踩煞車、幾近煞停，又方機車擬超車時加速阻擋，最後王休旅車直接左偏後煞停，方的機車也因而停在王車的左側，王車短暫停留3秒後，又緩緩前行些許後再煞停等情形。

合議庭審酌，王不滿方在他超車後持續鳴按喇叭，進而在近10分鐘的路程中，以通過彎道時煞停、直線路段加速阻擋超車，最後逼停方機車並拔取其鑰匙等方式，妨害方的行動自由。王犯後始終否認犯行，不認為自己行為有何錯誤，迄未能取得方的宥恕，且2015年間曾有強制罪紀錄，足認王犯後態度及素行均非良好，自應給予較為嚴厲懲罰。

王姓男子不滿方姓機車騎士沿路在後方鳴按喇叭，近10分鐘頻頻以煞停方式逼車，迫使方...
王姓男子不滿方姓機車騎士沿路在後方鳴按喇叭，近10分鐘頻頻以煞停方式逼車，迫使方停車，直接拔走機車鑰匙，台南地院認王犯強制罪，處3月徒刑。圖／本報資料照片
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休旅車機車騎士車道

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