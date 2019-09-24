再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」

2019-09-24 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



已故北市議員李新女友郭新政因「誰摔死了李新」系列影片，槓上國民黨立委黃昭順，又在宣布角逐高雄左楠區立委後，挨黃昭順提告妨害名譽、違反公職人員選罷法。郭新政今下午赴橋頭地檢署應訊時，嚴正強調對黃昭順的指控都有憑有據，痛斥黃「訟棍」，並當場下戰帖「要讓黃昭順下架」。

郭新政去年籌資拍攝「誰摔死了李新」，直指黃昭順在李新捲入的珠寶糾紛中，曾兩度發公文法務部，涉嫌關說，引發黃昭順強烈不滿提告誹謗。郭新政隨後又陸續開辦簽書會，會中再暢談黃昭順提案灑豆子治飆車、違法小三通等案，近日又收到檢、警寄發的通知單、傳票，明寫黃昭順以「妨害名譽、違反公職人員選罷法」等案由提告。

郭新政今應訊前，在橋頭地檢署前召開記者會，強調所有對黃昭順的指控都是有憑有據，絕非杜撰，連前立委羅淑蕾向法院聲請撤除「誰摔死了李新」時，都遭以「可受公評之事」為由裁定不准，黃昭順卻仍執意提告誹謗，更嚴厲痛批黃昭順在立委保護罩下「訟棍」，明明罪名根本成立不了，目的就是騷擾，擾民又加害於民。

郭新政再指，尤其黃昭順以「意圖使人不當選」為由，提告她違反公職人員選罷法，更是荒謬；「還沒領表，還沒登記，根本還不算參選人」，更暗諷蟬聯多屆民意代表的黃昭順竟胡亂提告，「年紀大了」。