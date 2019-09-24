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舉報永豐金鼎興與三寶案弊案 「吹哨者」張晉源遭停職、薪照領

前食藥署稽查人員收賄358萬 二審判刑4年

2019-09-24 19:18中央社 台北24日電

食藥署稽查人員陳文雄涉嫌利用查核權限，收受藥廠賄賂358萬餘元，高院二審今天依收賄罪判陳文雄4年徒刑，可上訴。陳文雄另洩漏查廠消息，二審判刑1年，可易科罰金確定。

台灣高等法院新聞資料指出，陳文雄原擔任衛生福利部食品藥物管理署副稽查員，負責藥廠稽查等工作。

陳文雄利用執行西藥製劑製造工廠實施國際GMP標準（PIC/S GMP）查核職務的權限，以協助藥廠改善缺失、指導評鑑要項與應對要領為由，向多家藥廠要求擔任顧問或提供諮詢，並以支付顧問或諮詢費為對價。

涉案藥廠為求順利通過PIC/S GMP評鑑，避免無法繼續產銷西藥影響公司營運，以按月或每2個月或分次交付新台幣2萬元、3萬元至34萬3000元不等為對價行賄陳文雄。

陳文雄共收受賄款達358萬4000元，二審考量他偵查中自白犯行，繳交全部所得財物，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處陳文雄應執行有期徒刑4年，褫奪公權2年，仍可上訴。

陳文雄另涉嫌洩漏食藥署查廠的主要查察內容等應秘密消息給藥廠，高院依洩密罪判處陳文雄1年徒刑，得易科罰金，此部分不得上訴而確定。

二審判決指出，一審新北地方法院就收賄、洩密等罪判處陳文雄應執行有期徒刑4年6月，褫奪公權2年，但論罪、量刑有所不當，因此撤銷改判。

收賄食藥署

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