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陳菊告費鴻泰輸了 她上訴：他藉貶我拉抬韓國瑜

2019-09-24 18:59聯合報 記者王聖藜╱即時報導

國民黨立委費鴻泰今年4月在臉書發文，指總統府秘書長、前高雄市陳菊處理高雄小林村滅村、高雄氣爆等案是「禍心」，陳菊自訴費加重誹謗罪，求償300萬元，台北地院日前判費鴻泰無罪、民事部分一併駁回，陳菊不服，提起上訴，以訟止謗戰線拉到二審。

陳菊認為，費鴻泰的無罪判決違背法令，對費不利的證據漏而不審，難令人甘服，她上訴指出，費鴻泰知悉小林村滅村當時主政者是高雄縣政府、非高雄市政府，卻針對前、後任高雄市長陳菊、韓國瑜的作風臧否，「藉貶陳菊以拉抬韓國瑜」，費的答辯狡詞混淆、卸責。

此外，費鴻泰臉書貼文時，稱陳菊擔任市長期間，對於因天災、人禍造成生命財產損失的災民，不但不幫忙，還落井下石，另稱陳菊拒絕國家賠償，又在氣爆案中誆騙災民，文字屬事實陳述而非評論，費鴻泰將不實文字散布於眾，已損害陳菊的名譽。

陳菊上訴說，費鴻泰將高雄縣、市合起來撰文，稱是要求文章有可讀性等，卻不惜指鹿為馬，誤導閱聽人產生「高雄市政府『導致』小林村滅村」的印象，顯見，費鴻泰有毀損陳菊名譽的實質惡意，無罪判決應撤銷。

此外，陳菊向費鴻泰求償300萬元、附帶在聯合報等4報登報道歉的聲請，同步被法官駁回，陳菊另提刑事附帶民事訴訟上訴狀說，法律有規定，諭知無罪、免訴或不受理判決，應以判決駁回原告之訴，但經原告聲請，則應將附帶民事訴訟移由民庭審理。

陳菊上訴指出，她今年4月15日提刑附民起訴時，已聲明「請准於刑事訴訟諭知被告無罪、免訴或不受理判決時，將附帶民事訴訟移送於管轄法院之民事庭」，但法官未審酌，在訴訟程序上有重大瑕疵，應廢棄原民事判決，發回更審。

陳菊費鴻泰高雄市

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