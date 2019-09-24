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鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

2019-09-24 18:47聯合報 記者王聖藜╱即時報導

國片導演鈕承澤被控性侵劇組女助理案，鈕與被害女助理在莊姓女律師的見證下，成立調解，鈕因案給付女助理「七位數」的調解金，台北地院今天開庭審理，鈕的律師、女助理的律師將調解書庭呈承審法官審酌，案情發展對鈕承澤有利。

台北地院今天傳喚鈕承澤出庭，鈕一如往昔騎著「小折」出庭，騎到法院之後將「小折」交給助理「泊車」，但對案情發展仍不多語，只對等候採訪的媒體說「謝謝你們了」、「大家辛苦了」；法院今天進行準備程序，就鈕承澤聲請傳證的劇組人員作開庭棒次安排。

鈕承澤於警詢階段，一度表示願意給被害人60萬元，但未被對方接受，直到法院審理，經雙方律師多次聯繫、談判，鈕承澤在法庭外與被害人成立調解事宜，鈕並簽下調解書，答應給被害人「七位數」的調解金，展現涉案後的誠意，被對方接受。

不過，雖然調解成立，但關於性侵案發生的始末、鈕有無犯罪動機、檢察官舉證的證據力等細節，法官仍依法釐清，以認定事實、還原真相。

對於在性侵案審理中給付被害人金錢，法界人士指出，鈕承澤雖然否認犯罪，並於偵查中交保時對被控性侵辯稱「我很喜歡她」，但之前說話目的是為犯案動機非暴力定調，現在與被害人調解並成立，則是希望未來法官在量刑能夠酌減、甚至獲得緩刑宣告。

檢察官指控，鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並藉機請劇組人員帶同被害女子到場；11月24日凌晨，劇組人員離開，被害女子一人獨留鈕承澤家中。

鈕在劇組人員離去後，將被害女子強壓在沙發上，強脫衣褲，以手指插入被害女子下體，被害人事發後由室友陪同前往醫院驗傷採證，向警方報案。

檢警偵查，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，下體雖然無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，但有新撕裂傷，且被害女子四肢出現新瘀傷，採信被害人指述，認定鈕涉強制性交罪，將鈕起訴。

鈕承澤性侵案驚人發展，鈕簽調解書付被害人「七位數」調解金。記者王聖藜/攝影
鈕承澤性侵案驚人發展，鈕簽調解書付被害人「七位數」調解金。記者王聖藜/攝影
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檢察官DNA

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