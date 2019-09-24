懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」

2019-09-24 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



一封來自監獄受刑人的懺悔告白！屏東監獄10名受刑人，從新聞得知「鐵路正義哥」羅偉家中有困難，於是把在醬油工廠賺得的作業金共3萬1000元，寄到枋寮分局歸崇派出委託所長代為轉交。受刑人更在信中提到，曾經帶給社會不少困擾，如今付出代價更自我反省，感謝社會給予改過自新的機會，希望能對社會有所貢獻。

受刑人在信中提到「我們曾是一群社會裡的麻煩製造者，從前的生活毫無目標，以及價值觀也偏差，更是一群自我放棄的迷失者，也為這個社會帶來了不少困擾，如今也正為從前的不當行為付出代價，歷經歲月的洗禮，不斷的自我反省，由心真正的改變，自我重新開始，今感謝社會大眾仍願意給予受刑人改過自新的機會…」字字懇切，也讓員警不禁紅了眼匡。

所長陳啟超表示，由現職及退休員警，以及當地店家與地方人士，合力籌款成立的「部落心」，提供部落居民緊急救助，在上週收到來自屏東監獄的信件，仔細讀完內容，得知10名受刑人捐出3萬1000元作業金，指名要捐款給「鐵路正義哥」羅偉。

今年7月發生震驚全台的台鐵刺警案，在八軍團機步333旅擔任中士班長的羅偉，制服持刀殺害鐵路警察李承翰的鄭姓男子；當時雖低調離開現場，不過身份仍被網友起底，並獲封「鐵路正義哥」。

但羅偉的母親需洗腎，父親罹患癌症，弟弟也因車禍腦部受到重創，位在春日鄉的住家今年1月因火警付之一炬。陳啟超表示，當時「部落心」曾提供緊急救助，受刑人在信中提到，因看到媒體報導才希望透過「部落心」轉交捐款給「鐵路正義哥」。

陳啟超說這些受刑人的善舉，可以激勵許多曾經犯錯的人，或許他們曾經對人生不再抱有希望，但他們其實可以選擇重新面對自己的人生，並成為對社會有幫助的人，而派出所也立即把善款交付給羅偉的母親，他們一家人也非常感謝這些受刑人的幫忙。