停車場酒駕見警心虛「倒車」 沒上路仍構成公共危險

2019-09-24 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園邱姓男子前年5月9日酒氣未退在停車場開車準備離去，卻在出入口巧遇警車後心虛倒車，警方見他可疑施以酒測呼氣值達每公升0.42毫克，但邱主張停車場是封閉空間，以客觀上無抽象危險抗辯，但法院認為公共危險罪是為保障民眾行的安全，行為地點沒有限制，依法判邱4個月徒刑。

檢警調查，邱當晚9點多和朋友在啤酒屋餐廳喝酒，結束後搭車回家休息，隔天凌晨1點多再搭計程車回餐廳停車場，並發動車輛準備離去，結果在出口發現巡邏車經過，隨即倒車移回停車格，警方見其可疑，對他酒測測得呼氣值每公升0.42毫克，依公共危險現行犯移送。

邱坦承酒後載停車場內移動車輛，但矢口否認公共危險犯行，辯稱開車僅在停車場內移動，那邊不是公共空間，屬於私人土地，且現場封閉非任何車輛都可進出，因此不成立本罪；辯護人則說，該停車場有柵欄、圍籬，當時店家已打烊，一般民眾無法進入，邱客觀上無抽象危險存在。

吳姓警員證稱，看見1輛車靠近出入口橫桿處，但覺得他怪怪的，懷疑可能毒駕或酒駕，靠近時邱看見警車就倒車進去停放，邱下車後詢問他有無喝酒，對方雖否認但仍聞到濃濃酒味，邱當時還稱因為隔天要用車，自認酒退了可以開所以才來牽車。

法院指出，刑法185條之3不能安全駕駛罪，不以發生具體危險為必要，其構成要件並未對於駕駛行為的地點予以限制，也就是說不以道路交通處罰條例規定的「道路」，即公路、街道、巷弄、廣場、騎樓，走廊或其他處所為限。

法院認為，本罪既為保障民眾行的安全，只要現實上民眾人車有進出、通過、佇立，停車等使用、往來的地點均包含在內；而事發停車場柵欄僅能隔絕車輛，民眾仍可進出，告示牌也表明「非店內消費客人違規停車收費1000元」，顯然現場柵欄、圍籬無法全然阻絕，停車場非與外界完全隔絕。