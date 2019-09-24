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莊嘉億虐童致死 二審認為非情節最重大改判無期

2019-09-24 19:05中央社 台北24日電

莊嘉億虐待毆打女童致死案，高等法院改判無期徒刑。 圖／聯合報系資料照片
莊嘉億虐待毆打女童致死案，高等法院改判無期徒刑。 圖／聯合報系資料照片
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男子莊嘉億虐死女友4歲女兒，莊母明知女童重傷卻延誤送醫，一審判莊男死刑。高院二審認定是殺人間接故意，難以評價為情節最重大之罪，今天改判莊男無期徒刑。

全案起於莊嘉億與被害女童的邱姓母親為同居人關係，與母親莊劉禎梅同住新北市鶯歌區，邱女民國106年10月入獄，將女兒交給莊男照顧。

莊嘉億見女童年幼可欺，自106年10月至11月間，多次持鐵棍、毛巾等物或徒手毆打女童，導致女童多處受傷，甚至造成女童右大腿骨折，斷骨突出皮膚造成骨髓炎。

莊嘉億母親得知女童重傷，但擔心案件曝光，被通緝的莊男會被警方查獲，未將女童送醫，還向社工謊稱女童不在家而延誤就醫，直到106年11月22日，見女童已無呼吸才送醫，女童因傷重而不治。

一審新北地方法院認為，莊嘉億恣意毆打毫無防備能力的女童，甚至在女童臨終之際猛力毆打，行為極端惡劣，泯滅人性，符合「公民與政治權利國際公約」所規定的「情節最重大之罪」，有永久與世隔絕必要，依故意對兒童犯殺人罪判處死刑，莊母判處無期徒刑。

案經上訴，台灣高等法院二審認為，女童持續受虐且未接受醫療，引發敗血症、多重器官衰竭而死是可預期的；但莊嘉億若在女童斷骨突出皮膚時送醫，可降低死亡風險，莊嘉億捨此不為，主觀上有殺人的間接故意。

二審認為，莊嘉億容任女童傷勢惡化終致死亡，即屬將凌虐、遺棄犯意，提升至殺人間接故意，意即以未送醫的不作為手段，造成女童死亡，與更嚴重的直接、確定故意殺人的惡性評價不同，難以評價為「情節最重大之罪」，一審據此判死並非允當。

二審指出，莊嘉億所為應予非難，但台大醫院鑑定報告認為莊嘉億再犯可能性為低至中度，且不排除有教化的合理期待可能性，考量其犯罪動機、犯後態度，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

莊嘉億母親部分，二審認為，莊母並無殺人犯意，但應負遺棄致死的罪責，改判有期徒刑9年，全案仍可上訴。

殺人死刑

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