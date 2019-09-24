桃園酒駕再犯班殯儀館震撼教育 學員11犯罰百萬元

2019-09-24 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



為強化酒駕再犯專班課程，桃園監理站今天將道安講習課程第一次移師到桃園殯儀館，與桃園市殯葬管理所、桃園市政府交通局、交通警察大隊及桃園市汽車貨運公會合辦「酒駕再犯專班-道安講習實際體驗課程」。

桃園監理站表示，立法院最新酒駕修法通過，曾犯酒駕經有罪判決確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

新竹區監理所所長林翠蓉和交通局、交大及汽車貨運公會一起宣誓「預防酒駕，酒駕零容忍」，並由講師講授「生命教育」課程，由禮儀社服務人員講解大體（人偶）洗穿課程，讓大家深刻體會生命無常，尊重生命的重要。

桃園監理站站長林正郎表示，酒駕事故頻傳，近5年全國酒駕A1類交通事故已有3088死亡，近3萬6000人受傷，造成無數家庭破碎，將酒駕再犯班講習課程安排在殯儀館進行，讓學員見證死亡的最後旅程及體認生命的無價，學會珍惜他人生命，進而杜絕酒後開車的行為，希望透過這種形式的講習教育對參訓學員能有所警惕。

桃園市警局交通大隊指出，7月1日酒後駕車處罰新制上路，市警局為遏止酒駕事件，除規畫專案大執法，也編排巡邏勤務加強取締酒後駕車，表明嚴正執法、酒駕零容忍決心。