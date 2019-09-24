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陸配挑榮民結婚 夫死再捲走「養父」890萬

2019-09-24 15:28聯合報 記者王宏舜╱即時報導

吳姓陸配自2009年起與老榮民有多次結婚、離婚紀錄，2012年3月與文姓老翁結婚後，不出5個月，文即過世，她領取遺屬津貼。但同年，吳婦又結識何姓老翁，她覬覦何大筆存款，想要與何結婚，但這樣將將喪失領取遺屬津貼的資格。吳婦要求何翁「收養」她為養女，父女同財共居，但她卻把何翁的存款835萬「棺材本」揮霍殆盡。桃園地院依侵占、偽造私文書罪判2年4月徒刑，沒收890萬元不法所得；她上訴，高等法院駁回。

何姓老翁去年4月15日已死亡。

2012年3月22日，吳姓陸配與文姓老翁結婚，基於配偶身分，在同年8月14日文過世後，領取遺屬津貼。文去世不久，吳婦又攀搭上何姓老翁，因考量兩人一旦結婚，她就無法再領取文的遺屬津貼，因此希望何翁能「收養」她當女兒。

同年12月24日，經法院登記，何收吳婦為養女，每月由何翁交1萬5千元伙食支出，由「女兒」張羅。但因何翁年邁，為省去往來郵局提領現金的麻煩，並考量自己死後能讓吳婦靈活支領款項辦後事，因此將郵局內的存款轉入吳婦帳戶，委由她保管。吳婦在掌握支配權後，多次擅自領錢花用，何翁發現後要求她還款，卻遭拒絕。

吳姓陸配藉故替何翁保管證件、地契、金融機構存摺、「合作金庫商業銀行存本取息儲蓄存款存單」和印章，未經他同意，擅自在定存單背面蓋用印文，並在2015年5月20日至合庫銀行東桃園分行，佯稱何翁欲辦解約，解約後的55萬元存款和利息全轉入她的合庫帳戶內。

高院認為，依吳婦供述、何翁指訴和相關帳戶交易明細資料、定存單影本等證據，顯示吳婦犯行明確，依想像競合犯規定，從一重論以行使偽造私文書罪。

一審認為何姓老翁年事已高、無妻無子、形單影隻、身染疾病，晚景淒涼，吳姓婦人竟無側隱之心，還假意接近、蠶食鯨吞他畢生積蓄達890餘萬元，事後又不知悔改，態度惡劣，判她2年4月徒刑、吐出不法所得，高等法院認為吳婦上訴無理由。

吳婦侵占罪遭處1年10月徒刑，使偽造私文書罪部分處刑7月，應執行2年4月；高院表示，行使偽造私文書部分得上訴，侵占部分不得上訴。

有多次結婚、離婚紀錄的吳姓陸配，要求何姓老翁「收養」她為養女，父女同財共居，但她...
有多次結婚、離婚紀錄的吳姓陸配，要求何姓老翁「收養」她為養女，父女同財共居，但她卻把何翁的存款835萬「棺材本」揮霍殆盡。桃園地院依侵占、偽造私文書罪判2年4月徒刑，沒收890萬元不法所得；她上訴，高等法院駁回。記者王宏舜／攝影
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老翁結婚陸配

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