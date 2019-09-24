BB霜含藥未申報 知名美妝廠牌雅詩蘭黛遭送辦

2019-09-24 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



知名美妝集團美商雅詩蘭黛台灣分公司，去年5月間輸入一批美妝產品被海關攔查，發現其中有3隻倩碧CliniqueBB霜，含有桂皮酸鹽、水楊酸鹽等藥物成分，卻未申報而移送偵辦。台北地檢署調查後，因去年5月間已修正名稱為《化粧品衛生安全管理法》且將此部分行為除罪化，今不起訴雅絲蘭黛及集團董事總經理陳國憫（Julien Jacquet）。

雅詩蘭黛集團在台擁有雅詩蘭黛、倩碧、海洋娜拉、M.A.C.等品牌，去年5月海關查獲雅詩蘭黛進口的一批美妝保養品中，有一款倩碧BB霜「Acne Solutions BB Cream SPF 40」其中有含藥的桂皮酸鹽、水楊酸鹽成分。

依舊法《化粧品衛生管理條例》規定，業者應先要向主管機關申請核發許可證，獲准後才能輸入，否則最重可處有期徒刑1年。因此，海關將雅絲蘭黛及集團董事總經理陳國憫（Julien Jacquet）移送法辦。

不過，去年5月新法上路後，不僅法律名稱改為《化粧品衛生安全管理法》，還修改規定以「特定用途化粧品」稱呼含藥或醫療用途產品，並刪除刑責，因此未申報核准輸入含藥或特定用途化妝品，最重處以100萬元行政罰鍰。

檢方調查後，認定此行為在修法後已無刑責，僅能處以行政罰，今給予公司法人及陳國憫（Julien Jacquet）不起訴處分。