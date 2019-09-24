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溪邊亂倒垃圾以為沒人知 卻因一張取貨單露餡被逮

2019-09-24 11:58聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣一名30歲黃姓男子，竟將家中垃圾及廚餘往寶山鄉環南橋下亂倒，警方巡邏時聞到惡臭，仔細查看才發現橋下有垃圾，正當警方苦於棄置地點無監視器畫面，找不到亂倒垃圾的人時，意外在垃圾中翻到一張「網購到店取貨」收據，憑著這張取貨單成功揪出黃男，訊後依《廢棄物清理法》開罰送辦。

竹東分局寶山分駐所警員劉建軒、柯侑廷19日巡邏時，在寶山鄉環南路環南橋下發現家庭廢棄物，由於垃圾棄置於溪邊，恐影響自然生態及水源，警方立即啟動「檢警環聯盟機制」，結合新竹地檢署、寶山鄉清潔隊於現場會勘及採證，從傾倒之廢棄物留下的跡證著手調查。

由於棄置地點位處偏僻、無監視器畫面，正當警方苦惱不知從何下手時，無意間發現垃圾內竟有一張超商網購取貨單收據，警方便根據網購取貨單收據上的資料，找到該超商門市及黃男個資，並通知黃男到案說明。

黃男向警方坦承，自己是因媽媽交代倒垃圾及廚餘，他貪圖一時方便，才會把垃圾隨意丟棄，為了避免被人發現，還特意將垃圾載到偏僻且無監視器的地方，沒想到警方竟然憑著垃圾中的取貨單抓到人，不僅讓他嚇一跳，更驚覺亂倒垃圾的嚴重性。

新竹縣環保局表示，亂丟垃圾的行為，已違反《廢棄物清理法》，可裁罰1200元至6000元罰鍰，但若是有營利行為，未領有廢棄物清除、處理許可文件而處置廢棄物，將可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500百萬元以下罰金，建議民眾發現類似情形，可直接提供證據向環保局檢舉。

新竹縣一名30歲黃姓男子，竟將家中垃圾及廚餘往寶山鄉環南橋下亂倒。圖／警方提供
新竹縣一名30歲黃姓男子，竟將家中垃圾及廚餘往寶山鄉環南橋下亂倒。圖／警方提供
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警方意外在垃圾中翻到一張「網購到店取貨」收據，憑著這張取貨單成功揪出亂倒垃圾的黃...
警方意外在垃圾中翻到一張「網購到店取貨」收據，憑著這張取貨單成功揪出亂倒垃圾的黃男。圖／警方提供
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廢棄物新竹網購

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