台通科技老闆詐偽連環計 林姓股市大戶砸10億最慘

2019-09-23 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台通科投股份有限公司老闆謝明陽，涉嫌以「偽造國際大廠合作契約」等六大詐偽手法，販賣未上市股票吸金詐財23億餘元，被中檢依違反交法等罪起訴。其中林姓股市大戶誤信，從2016年底至2018年7月間，分別以其他人名義購入未上市股票1萬3650張砸下10億餘元，損失最慘重。

檢察官謝志遠偵查時，證人林姓股票大戶證稱，謝明陽向他詐稱台通公司因專利保護問題而新增大客戶國際大廠海力士公司，且2016年上半年出貨500萬片、同年11月單月出貨增加至700萬片；出具2016年度財務報表，不實記載該年度淨利為2.26元；2017年度每股可能挑戰25元至30元。

林又證稱，2017年12月間，謝明陽向他詐稱，台通公司將進行增資，股本將增至5.3億元，且其間謝所持有專利經相關單位認定有49億元至52億元價格。