親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

王金平披橘袍參選？親民黨：10月開會後拍板

台通科技老闆詐偽連環計 林姓股市大戶砸10億最慘

2019-09-23 20:06聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台通科投股份有限公司老闆謝明陽，涉嫌以「偽造國際大廠合作契約」等六大詐偽手法，販賣未上市股票吸金詐財23億餘元，被中檢依違反交法等罪起訴。其中林姓股市大戶誤信，從2016年底至2018年7月間，分別以其他人名義購入未上市股票1萬3650張砸下10億餘元，損失最慘重。

檢察官謝志遠偵查時，證人林姓股票大戶證稱，謝明陽向他詐稱台通公司因專利保護問題而新增大客戶國際大廠海力士公司，且2016年上半年出貨500萬片、同年11月單月出貨增加至700萬片；出具2016年度財務報表，不實記載該年度淨利為2.26元；2017年度每股可能挑戰25元至30元。

林又證稱，2017年12月間，謝明陽向他詐稱，台通公司將進行增資，股本將增至5.3億元，且其間謝所持有專利經相關單位認定有49億元至52億元價格。

林姓股票大戶信以為真，從2016年底至2018年7月間，分別以林男、「阿華」、「阿盆」、吳男、陳男、「阿賢」等多人名義，向謝明陽購入未上市股票，共計1萬3650張，每股價格分別為85元、95元、75元 、80元、61元、76.8元不等，共砸下10億餘元，損失最慘重。

台通科投股份有限公司老闆謝明陽，涉嫌以販賣未上市股票吸金詐財23億餘元被起訴，該...
台通科投股份有限公司老闆謝明陽，涉嫌以販賣未上市股票吸金詐財23億餘元被起訴，該公司位於台中市大里區，建物為鐵皮搭建，案發後鐵門深鎖。記者白錫鏗／ 攝影
分享

專利吸金檢察官

相關新聞

李蒨蓉夫婿欠百萬勞健保費 台北分署將拍賣他進口球具

2019-09-23 18:40

動口比動手罰更重？ 葉慶元：高大律師這個案子太誇張了

2019-09-23 18:29

影／趁司機送貨未鎖門時偷竊 男子犯9案卻栽在違停

2019-09-23 16:28

3歲女童被甩到馬路 韓籍媽媽慘遭公車輾過獲賠292萬

2019-09-23 15:45

越配花20萬資助帥氣小狼狗偷渡來台 藏2年被捕

2019-09-23 15:28

殺人隱姓埋名躲21年 敗在2段式左轉得關14年

2019-09-23 15:16

台男控越女以懷孕墮胎為由詐欺恐嚇 宜檢不起訴

2019-09-23 14:00

彰化議員蕭如意酒駕肇事 依公共危險罪法辦

2019-09-23 13:00

30年愛媽養死30隻狗被告 法院外委屈哭：吃到沒牌飼料

2019-09-23 12:57

台通科技老闆6大詐偽連環計 以未上市股票詐23億被訴

2019-09-23 12:20

洗澡水災、屎臭過年 房客才知房東張淑晶「有名聲」

2019-09-23 12:16

億圓富吸金45億元 集團成員反控294名受害者誣告

2019-09-23 12:15

捲入南港展覽館弊案而坐牢 前教授提再審被駁回確定

2019-09-23 12:06

語言隔閡…如何讓司法對移工更為「同理」？

2019-09-23 11:40

新北光明里長幽靈人口案 落選人等親友遭起訴妨害投票

2019-09-23 11:38

違法販售香港保單 理財作家周怡潔違反保險法遭訴

2019-09-23 11:18

60歲婦遭詐欲匯款 女警制止她反被咬傷

2019-09-23 10:46

男子第3度酒駕遭法辦 法官判徒刑5月加罰5千元

2019-09-23 08:58

詐貸案恐潛逃 慶富董座陳慶男裁定延押

2019-09-23 01:18

台中有人烤狗吃？動保處說疑似像山羌將查明

2019-09-23 00:43

藥頭被妻舉報持有安毒仍未回頭 頻繁販毒被判8年6月

2019-09-22 16:35

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39
看更多

熱門文章

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

2019-09-23 10:11

連千毅賣假貨賠百萬？ 遭網友踢爆有蹊蹺

2019-09-23 10:14

直播主連千毅涉組織、恐嚇等罪 高雄地院裁定收押禁見

2019-09-23 14:19

直播主連千毅、鄭又仁遭聲押禁見 疑粉絲要幫連交保

2019-09-22 23:24

黑絲襪吸睛！最美開箱文大車拚 網友：超羨慕攝影師

2019-09-21 19:30

英雄惜英雄？直播主連千毅被捕 館長親上火線回應

2019-09-23 10:00

李蒨蓉夫婿欠百萬勞健保費 台北分署將拍賣他進口球具

2019-09-23 18:40

買鹽酥雞拗優惠 老闆一句話讓他心服口服

2019-09-23 13:51

嫩女發現沒穿衣服提告 男友賠60萬2審刑責少一半

2019-09-23 06:47

餐飲外送員常遲到？他點出六關鍵原因網友全體諒

2019-09-23 13:19

48歲資深警運動中心打籃球 疑因心肌梗塞倒地身亡

2019-09-23 11:08

連千毅糾紛延燒 高市警證實在地組成「后羿聯盟」

2019-09-23 13:02

台通科技老闆6大詐偽連環計 以未上市股票詐23億被訴

2019-09-23 12:20

掀直播之亂 連千毅死對頭鄭又仁沒押35萬交保

2019-09-23 17:56

違法販售香港保單 理財作家周怡潔違反保險法遭訴

2019-09-23 11:18

「用保鮮膜包的10萬鈔票」 他換清淨機濾網挖到太座寶藏

2019-09-23 12:28

騎士半夜「犁田」 凶手竟是凶狠無比的牠

2019-09-22 21:45

重機撞死7歲男童 父親哀痛發文：不要批評任何人

2019-09-23 16:46

2國中生夾娃娃機店內性交遭PO網 警：相關行為觸法

2019-09-23 17:11

彰化縣議員蕭如意開車出車禍送醫 警方測出酒精反應

2019-09-22 23:00

煮菜起火立滅「將功折罪」 卡拉OK店女員工：嚇死我了

2019-09-23 12:56

18歲女左轉如入無人之境涉肇逃 到案辯：有打方向燈

2019-09-23 10:19

青商會邀連千毅擔任講師？網友：應該會開天窗吧

2019-09-23 11:16

台1線油罐車擦撞機車翻覆 司機受傷封路2小時

2019-09-23 09:28

普悠瑪案將滿周年 司機尤振仲周四首度親開記者會

2019-09-23 13:36

年輕女子身體不適坐博愛座 竟引老人一路指責

2019-09-23 16:31

爬東卯山遭攻擊…帝王蜂猛螫10餘下 山友命危

2019-09-23 01:09

為連千毅桃園演講宣傳？市府：絕無此事

2019-09-23 12:08

直播主之亂／查扣太陽會徽章 朝組織犯罪蒐證

2019-09-23 03:25

駕駛一打方向燈就變換車道 國道翻滾害人害己

2019-09-23 14:05

影／台南市中西區民宅電線起火 不斷冒出閃光及爆炸聲

2019-09-22 23:15

影／直播主之亂 鬧事直播主刑事局今起全面列管

2019-09-23 16:05

小姐不知「半套」？ 舒壓會館遭控色情按摩檢不起訴

2019-09-23 13:09

直播主之亂雄檢聲押兩直播主 雄院將開庭裁定

2019-09-23 08:07

送小孩上學 媽媽違規穿越馬路被大貨車撞倒卡車底

2019-09-23 12:03

台中有人烤狗吃？動保處說疑似像山羌將查明

2019-09-23 00:43

殺人隱姓埋名躲21年 敗在2段式左轉得關14年

2019-09-23 15:16

船翻落海苦撐2小時 漁工靠船艙空氣撿回一命

2019-09-23 00:52

洗澡水災、屎臭過年 房客才知房東張淑晶「有名聲」

2019-09-23 12:16

鄭又仁交保狂衝拒答話 對比連千毅他免押理由曝光

2019-09-23 19:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top