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雲林酒駕再犯率不低 監理站移師監獄辦講習

2019-09-23 18:09聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

為降低酒駕再犯率，雲林監理站會同縣府人員今天起兩天，由雲林監獄召集76名因酒駕坐牢的收容人，開辦酒駕講習，鼓勵大家戒除酒駕惡習，強調酒駕害人害己，有人因而被罰了重金又被關失去自由，太不划算了，一位已五度進牢籠的收容人受訪時也深感懊悔，保證絕不再犯了。

今天有76位酒駕受刑人參加講習，課程包括生命教育、酒癮預防與治療及戒酒案例，並宣導最新交通法令及安全駕駛、肇事逃逸的法律責任等，這也是監理單位首度進駐監獄開辦講習的創舉，借以向酒駕收容人矯正對話。

嘉義區監理所副所長黃萬益表示，儘管刑責加重，但酒駕再犯率仍高達2成，雲林地區也達約18%，所以酒駕相關教育很重要，尤其對從事交通運輸業的人『一張駕照、一輩子關懷』，監理單位深知受刑人日後就業的需要，所以與雲監合作開辦獄中講習，希望讓受刑人了解最新處罰條例，也了解酒駕坐牢，還被罰了一大筆罰金，甚至吊照可能丟了工作，這麼多害處，希望大家好好想想，不要再犯。

雲林監理站站長吳孟峰也表示，駕駛人無正當理由不依規定接受道安講習者罰1800元，逾6個月以上仍不參加者吊扣駕照6個月，最重處罰吊銷駕照1年後才能重考。有鑑於過去常有民眾反映，有許多在監的受刑人，無法參加道安講習，甚至被吊銷駕照情形，也造成家屬常為奔波辦理延訓或申訴。

吳孟峰說，為解決收容人無法參加講習的困擾，特與雲林監獄合作辦理講習，讓受刑人家屬無需再忙著申辦延訓，也不會被吊銷駕照困擾，期待大家有了這項便民措施，出去後能記取教訓，別再酒駕。

一位進出牢籠五次的「酒駕達人」無奈表示，酒駕罰金太重了，他被罰到快破產了，實非一般家庭負擔得起，他酒駕被抓五次，我這次出去一定要戒掉了，不要再拖累家人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林酒駕再犯率不低，雲林監理站直接移師監獄開辦講習，期待能降低再犯率。圖／雲林監...
雲林酒駕再犯率不低，雲林監理站直接移師監獄開辦講習，期待能降低再犯率。圖／雲林監理站提供
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雲林酒駕再犯率不低，雲林監理站直接移師監獄開辦講習，期待能降低再犯率。圖／雲林監...
雲林酒駕再犯率不低，雲林監理站直接移師監獄開辦講習，期待能降低再犯率。圖／雲林監理站提供
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五度酒駕進出監獄的酒駕達人決心不再犯了。圖／雲林監理站提供
五度酒駕進出監獄的酒駕達人決心不再犯了。圖／雲林監理站提供
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酒駕駕照受刑人

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