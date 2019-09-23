私菸案第二波 少將林國欽等人獲檢方請回

2019-09-23 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



私菸案上月第一波偵結後，台北地檢署持續追查大量訂菸者，上周將總統府內衛主任林國欽、幫男友代買100條菸的「特勤郭雪芙」張嘉玲等20多人，改列為稅捐徵稽法「偵字案」被告，今下午傳喚林等人訊後均請回，預計近日偵結。

爆發後，國安局政風處自清調查，要求填寫「自檢表」，林國欽少將卻隱匿買菸事實，待首波偵結才被發現在名單內。另名在自清期間坦承買菸的少將陳逸夫，除遭記過懲處外，也被調職回陸軍擔任委員，對照林國欽未在第一時間吐實，躲過懲處。

林原先自稱沒買菸，事後被北檢查出他在團購名單中是以代號註記，即使掌握名單第一時間也無法辨識身分。檢方先前已訊問過林國欽，他坦承以現金6萬7000元吳宗憲訂購100條菸，否認轉賣牟利。

檢方持續追查大量訂菸者，今下午以被告身分傳喚林等人到案。林國欽抵達北檢，媒體詢問他「是否想認罪？」林無奈地說：「這不是認罪不認罪的問題。」媒體追問「是否有委屈？」林欲言又止，再問他是不是覺得「很衰」？林露出苦笑卻只揮揮手、不願說明，而林的委任律師也只說：「不方便」，兩人隨即進偵查庭。

庭訊約2小時結束，林國欽離開時露出笑容，但仍不願多說，面對媒體詢問：「有什麼要說明嗎？」僅說：「辛苦了！辛苦了」並輕拍記者肩膀，隨即和律師離開，其餘買菸團也獲請回。