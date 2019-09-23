3歲女童被甩到馬路 韓籍媽媽慘遭公車輾過獲賠292萬

2019-09-23 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



韓籍咸姓媽媽2015年9月3日，推著載有3歲女兒的嬰兒車過馬路，行經北市德行東路、文林路口時，計程車後照鏡勾到嬰兒車，女童遭甩出著地，咸婦慘遭後方巴士輾過身受重傷，咸家提出刑事附帶民事告訴。士林地方法院判黃姓小黃司機、陳姓巴士司機和巴士公司應連帶賠償咸婦292萬餘元，小黃司機應賠償女童17萬餘元。可上訴。

小黃司機經過德行東路左轉文林路時，為注意車前狀況、未保持適當距離，見到咸婦推著嬰兒車，猛然右彎閃避，但後照鏡勾到嬰兒車，車上女童遭甩出，咸婦倒在車道上，後方的白色車輛隨即閃避，但後方280號公車陳姓女司機，閃避不及，前車輪輾過咸婦。

案發時，車禍現場旁的工地工人見狀，開著堆高機頂高公車，順利救出咸婦送醫，頸椎、腰椎、骨盆、肋骨身體多處骨折、足部更深及見骨等，傷勢面積頗大，須以大腿皮膚進行移植，至今無法正常行走，身心飽受折磨，女童前額留下4公分的撕裂傷。

咸婦的姜姓丈夫提告指出，妻小因車禍留下後遺症，身心飽受折磨，向小黃司機、公車司機、中興巴士求償醫療費、看護費、未來醫療費、工作損失、精神為慰問金等，共1178萬餘元。女童則在事故後不時做惡夢，未來還得進行臉部整形手術，黃司機求償60多萬元。

陳司機主張，對於車禍十分自責，因公車視線遭阻擋，才輾壓到咸婦，賠償金應就自身與黃司機的過失比例共同分擔。黃司機稱，第一次事故雖有撞到咸婦但未遭成重大傷勢，反而是14秒後公車將人捲入車底並拖行，造成重大傷勢。

陳司機遭依業務過失傷害判刑7月徒刑，緩刑3年確定;黃司機判刑5月徒刑，可易科罰金。民事庭法官認定，第一次事故黃司機應負起女童受傷責任，應賠償未來醫療費、精神慰撫金共17萬5197元。第二事故咸婦部分，則是黃、陳司機及中興大業巴士公司負損害賠償責任，應連帶賠償292萬餘元。