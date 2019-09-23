越配花20萬資助帥氣小狼狗偷渡來台 藏2年被捕

2019-09-23 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



1名在台北市色情護膚店上班的原籍越南47歲林姓女子，取得台灣身分證後離婚，並出資20幾萬元讓年紀小他一輪的越法混血帥氣呂姓男友，乘漁船偷渡來台，狡兔多窟四處租屋藏身，卻經常炫富秀金飾和鉅額現金，海巡署追蹤2年多終於將呂男逮捕歸案。

海巡署偵防分署偵防查緝隊指出，106年5月間查緝1件漁船偷渡案，循線逮捕4名越南偷渡客，繼而鎖定在逃的35歲呂姓男子，他身高175公分，體格壯碩滿身刺青，尤其混血長相非常帥氣。

呂男過去曾合法來台打工，後來逃逸、自首、被遣返，2年多前又偷渡來台。警方查出，幕後出錢的是47歲林姓女子，她多年前從越南嫁到宜蘭，取得身分證後離婚，目前在台北市的護膚店上班，出資美金7300元讓呂姓男子搭乘漁船偷渡來台同居。

警方長期蒐證發現，林女為了藏匿情郎，在北市租屋數間輪流居住，都選擇僻靜巷弄的高級住宅晝伏夜出。呂男沒有正常工作，生活開銷多半由林女資助，但平日經濟條件優渥且出手闊綽，2人不僅常在社群媒體炫富秀出脖子上的大金牌、粗金鍊，呂男甚至趟在床上拍照，用大筆白花花現鈔淹沒身體，令人懷疑從事非法生意賺錢。