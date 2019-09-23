孟加拉人變打工仔還猥褻少女 辯：摸一下沒什麼

2019-09-23 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



孟加拉男子Saha Babul持觀光簽證來台卻逾期居留、來台打零工超過8年，2017、2018年到桃園蘆竹的社區大樓打掃時，尾隨少女搭電梯，再觸摸少女胸部，少女推撥抗拒，Saha Babul卻繼續撫摸她屁股、外陰部。恰巧有鄰居返家，Saha Babul擔心事跡敗露，搭電梯離去。桃園地院依加重強制猥褻罪判Saha Babul 3年6月徒刑，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境；高等法院駁回上訴。

Saha Babul 學歷為國小畢業，2010年以觀光名義來台卻滯留，他雖坦承觸摸少女隱私部位，但辯稱「只是摸一下沒什麼」。律師替他辯護時說，觸碰當下手即遭少女撥開，不符合強制猥褻要件，只構成違反性騷擾防治法。

桃園地院認為，性騷擾防治法第25條第1項規定「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處」，所謂「不及抗拒」，是指被害人對性騷擾行為，還沒感受到性自主決定權遭受妨害，侵害行為即已結束，和刑法猥褻罪不一樣。

Saha Babul 表示多次見過少女，還屢稱對方為「小女孩」，桃院認為他利用少女孤身一人難以求助的時候，一再伸手觸摸對方隱私部位，猥褻犯行明確。