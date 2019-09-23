殺人隱姓埋名躲21年 敗在2段式左轉得關14年

2019-09-23 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市張姓男子懷疑妻子外遇，持刀砍殺情敵李姓男子後，逃到南投草屯鎮藏匿，21年來隱姓埋名靠打零工過活，但去年底敗在交通違規，被南投警方緝獲，今天被新北地院依殺人罪判刑14年。

檢警調查，張男（62歲，在押）因妻子偶有徹夜未歸情況，所以懷疑妻子外遇，1998年1月某晚見她不在家，騎車外出尋人，結果看到她與一名李姓男子走得很近，醋勁大發，追上前質問2人關係，引發雙方口角爭執，因此懷恨在心。爭執後，張男離開現場，但沒多久時間又備妥尖刀折返，最後見李男住處樓梯間現身，喊住對方後，隨即朝其頸部砍殺。

李男頸部受創，傷及動脈和氣管，最後因為失血過多，出血性休克死亡，而張男則潛逃他鄉藏匿，最後在南投草屯落腳；去年12月，張男以為自己逃了21年，已經躲過追訴期，所以大膽騎車上路，未料追溯期還有4年，最後因為沒有二段式左轉被警攔查，員警一查驗就是破通緝身分。

張男落網後，供稱有和李男發生爭執衝突，但對於殺人犯行則是避重就輕，辯稱只是想給對方一個教訓，沒有殺人意圖，但說法未被採信。