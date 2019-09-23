台男控越女以懷孕墮胎為由詐欺恐嚇 宜檢不起訴

2019-09-23 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭一名越南阮姓女子被劉姓男子指控，103年認識劉男，見他年邁可欺，兩人發生性闗係後，接續以懷孕需墮胎、坐月子等理由，要求劉匯款，劉陷於錯誤，匯了9筆共94萬6千元。

劉男指控，去年10月，兩人再度發生性關係，阮女在翌月佯稱懷孕，產檢要繳費，要求劉匯款，劉匯了4萬8千元，同日，阮女電話恫嚇，要自費墮胎，若不給18萬墮胎費用，就要把兩人發生性關係的事情公布。

劉男心生畏懼，由家人陪同報警，指控阮女涉嫌恐嚇取財與詐欺，但檢方偵結，全案不起訴。

宜蘭地檢署偵查，阮女堅決否認詐欺等犯行，辯稱從來沒有以懷孕墮胎為由，向劉要求匯款，且劉曾向她借5萬元，劉說要與他發生性關係才願意償還，她才在去年8、9月間，與劉發生過一次性關係，但期間也跟男友發生性行為，所以不知道目前懷孕的小孩是誰的。

阮女辯稱，去年11月與劉在電話中雖提及懷孕之事，劉要求拿掉小孩，她僅表示沒錢，就沒有說其他事情，並未恐嚇劉匯款。

檢方認為，劉認為阮涉有詐欺、恐嚇等罪嫌，無非僅以匯款資料及單方指控為論據，經查劉確曾匯款到阮女帳戶，交易明細顯示有多筆提領紀錄，可認阮確有收受劉交付金額，但經查，阮自去年9月即有停經懷孕事實，劉指控阮假藉懷孕要墮胎為由對他詐欺、恐嚇取財等是否與客觀事實相符，已非無疑。

檢方指出，再者，劉在偵查中陳稱，他是以嫖妓的心態跟阮發生關係，阮像妓女一樣與人發生關係，如何能確認其懷孕的小孩是他的等語，則劉既曾多次以嫖妓之心態與阮發生性行為並以之為對價關係，難認劉是因阮施用詐術使其陷於錯誤而交付財物。