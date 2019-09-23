30年愛媽養死30隻狗被告 法院外委屈哭：吃到沒牌飼料

2019-09-23 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



陳姓婦人照顧流浪狗30年，自認無虐狗卻吃上官司，委屈拭淚記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook 71歲年邁的陳姓愛媽，照顧流浪動物長達30年，去年2月遭檢舉稽查赫見淡水小坪頂屋內飼養2百餘隻犬貓，環境髒亂，甚至有30隻狗兒活活餓死，陳婦涉違反動保法遭起訴。今日士林地方法院開庭，陳婦委屈的說，有人送無牌飼料來，狗吃了拉肚子生病。

陳婦今天上午在尤姓寵物司機、官姓寵物飼料商、孫子陪同下出庭，她向法官表示，一個人在深山養狗，最怕照顧沒有媽媽的幼犬，連眼睛都還沒打開，一個小時就要餵食，怎麼可能會虐狗。

法官問飼料來源，陳婦回答，都會有人捐贈次料每月1次，捐贈20、30包，自己都會先試吃狗飼料，若飼料有藥草味，就知道狗兒不會喜歡，就會把飼料拿到山上燒掉，這次是有一名張小姐叫人送飼料來，狗吃了沒有牌子的飼料，才會拉肚子。

對於狗場髒亂，如何求救？陳婦說，曾用1個月5萬元請流浪漢照顧狗，幫忙打掃環境，還仔細託付半夜狗兒如果吵架，一定要起床勸架，但去年的農曆過年前後，流浪漢偷走罐頭逃走。

陳婦稱，這些人曾經都是好朋友，但離開後，只剩自己1個人，「來不及」打掃狗兒居住環境。

陳婦請求傳喚尤姓寵物司機、官姓飼料商，檢方則聲請傳喚周姓檢舉人，釐清陳婦是否有凌虐動物，法官諭知，下次開庭傳喚周、尤、官3人，將釐清陳婦是否有違法動保法故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺，重要器官功能喪失或死亡，全案候核辦。

庭後陳婦委屈拭淚表示，照顧狗兒30多年，不會虐狗。尤司機說，認識陳婦十多年，事發時時有接到她求助，「為何狗吃飼料都會拉肚子」，並拍下沒牌的狗飼料，才知道狗吃了1個月飼料，開始拉肚子、變瘦。

尤說，當時有跟陳婦說，「若吃沒牌子的飼料會沒事，那有牌子的廠商不就倒閉…」，這是遇上沒牌飼料、雇用的人逃走、過年天氣冷等，諸多巧合碰在一起，陳婦不會故意虐狗。

去年2月6日新北市府動保處長陳淵泉稽查飼養場，他稱「屍臭、糞臭」合在一起，地上狗大便有十多公分厚，每個人都要穿雨鞋，踩著狗大便進去救狗，老鼠地上亂爬，蟑螂滿天飛，是近年來查獲環境最惡劣的私人狗場，堪稱「狗間煉獄」。