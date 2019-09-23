台通科技老闆6大詐偽連環計 以未上市股票詐23億被訴

2019-09-23 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市台通科投股份有限公司老闆謝明陽，4年前業績不振且資金困窘，涉嫌向投資人詐稱台通公司已取得國際大廠海力士公司鉅額長期訂單為詐騙主軸，先後以「偽造國際大廠合作契約」等6大詐偽手法，使未上市公司股票由每股15元漲至每股120元，就股未上市股票買賣、股票發行詐偽得款23億餘元，共有149名投資大戶受害，台中地檢署今天依違反證券交易法等罪將謝明陽起訴。

中檢襄閱主任檢察官林彥良指出，謝明陽所經營的台通公司，本是以製造或販售散熱元件為主要業務內容，然因台通公司於2015年底業績不振且資金困窘，謝明陽即思販售其家族所持有台通公司股票以詐取市場投資人投資款。

謝明陽為使投資人相信台通公司股票有高價投資或認購之價值，遂於2015年至2019年間，以向投資人詐稱台通公司業已取得國際大廠海力士公司鉅額長期訂單為詐騙主軸。

謝明陽陸續以「偽造國際大廠合作契約」、「製作國際大廠匯款金流」、「製作不實財務報表」、「偽造鉅額定存單」、「偽造輔導上市合作契約」、「詐稱國際大廠將入股」等六大階段且環環相扣之詐偽手法，使專業投資人誤判台通公司業務狀況及資產情形，而誤以為其前景極為看好而陸續向被告謝明陽購買或認購台通公司股票。

自2015年起至108年間止，購買價格由每股15元飆漲至最高每股120元，僅就股票買賣詐偽部分即得款19億餘元，另就股票發行詐偽部分得款4億餘元。

引來晶圓代工大廠聯電旗下投資公司、股市大戶林滄海、房地產大亨祝文定及證券分析師兼名嘴朱成志等人砸下重金投資。

台中檢調專案小組經嚴謹蒐證及邏輯金流分析後，檢察官謝志遠指揮台南市調查處於今年5月間持票搜索台通公司相關處所，查扣謝明陽所偽造契約、不實財務報表及偽造鉅額定存單等，謝明陽偵查中陸續坦承其證券詐偽犯行。

檢調查扣現金742萬元、扣押2個金融存款帳戶（內有存款673萬餘元）、名貴車7輛（共變價為1516萬），以及相關建物及土地共15筆。