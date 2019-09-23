洗澡水災、屎臭過年 才知房東張淑晶「有名聲」

2019-09-23 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



女房東張淑晶因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院認定她犯了18件誣告罪，合併執行有期徒刑7年；另外3件詐欺取財案、1件強制罪合併判刑1年2月得易科罰金之刑。高等法院今行準備程序，但她未現身，曾承租房屋的陳姓女子表示，大二時租屋，發現洗澡時水會淹到腳踝，馬桶的糞便也沖不下去，還被「偷電」，同學上網貼文示警，遭張婦控妨害名譽，檢察官偵辦時問她們「要不要告張淑晶誣告？」。

張淑晶(50歲)犯的18件誣告罪，大多是要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人在場簽約、知情而提告詐欺，此部分被認定構成誣告，每次犯行判刑7、8個月。

新北地院認為，張淑晶明知承租房客多為經濟弱勢，卻利用房客急於租屋、多數人法律知識薄弱及不願涉訟心態，先以話術使房客在連帶保證人欄位簽名，再輕易對房客及保人提告，目的僅為獲取經濟上利益，耗費國家司法資源甚鉅，使房客無端受刑事偵查，光被她告的被害人就有78人，應受懲罰。

另外，張淑晶涉嫌在簽約時隱匿不利房客的條款、簽約出租Ａ房卻提供Ｂ房、趁房客不在時將房間短期出租等三犯行不法所得約3萬5千元，構成詐欺取財罪；另有房客發現合約內有無故不接電話要扣押租金、無故退租須賠償10萬元等不合理條款而拒絕簽增補條款，她擋在房門口不讓人離開，涉強制罪。

高院今開庭時，張淑晶未到，出庭的陳姓前女房客則希望法官依法判決。

26歲的陳女在大二時和同學向張淑晶租屋，當時她是「連帶保證人」，但在租屋時就發現租的根本不是廣告的那間，而且張婦宣稱家具都是新的，但屋內卻有具大而不當的沙發，「坐起來怪怪的」，掀開沙發套才發現「敗絮其中」。陳女說，房間的管線設計不良，洗澡時會淹起來，誇張的是糞管也無法流通，「臭屎過了春節也沒修」。

幾經詢問，陳女發現同層的住戶都有馬桶不通的狀況，而且每個月的冷氣費用高達2千多元，細算之後發現度數與電費疑遭動手腳，她們想解約，張淑晶卻不出面。因至少有8萬的租金要不回，女學生提告詐欺，並在PTT上發文，希望同學能慎選房東，卻反遭張婦控妨害名譽，但獲不起訴。