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億圓富吸金45億元 集團成員反控294名受害者誣告

2019-09-23 12:15聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

億圓富集團總裁、自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶被控涉嫌吸金45億元，多名幹部遭新北地院判處重刑，豈料在檢方起訴後，有5名被告跑去台北地檢署提告294位告訴人涉誣告。檢方調查後，認為其中4名已被法院判刑，另一名彭姓女子雖獲無罪，但她確實有與丈夫一同現身招攬投資，因此告訴人並非憑空捏造，今依罪嫌不足不起訴294人。

自稱「台灣巴菲特」、化名「陳子龍」的集團總裁周瑞慶等人，藉由召開說明會授課、參加旅遊等過程，向參加者誆稱億圓富擁有眾多子公司、未來將上市上櫃，營造集團規模龐大、欣欣向榮、公司體質健全、前景看好等假象，以「股票質押」、「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」等名義，向民眾吸金。

檢方於2017年起訴集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟等人。新北地院先後兩次審結，依違反銀行法重判陳東豐11年徒刑、吳松麟10年4月徒刑，其餘幹部也判處10年以上重刑。

至於自稱「台灣巴菲特」、化名「陳子龍」的集團總裁周瑞慶原本在逃，現已落網被起訴，不過，新北地院認為周瑞慶涉案部分與高雄地院審理中的案件，屬同一案件，判決公訴不受理，檢方不服上訴，高等法院已將原判決撤銷，目前上訴至最高法院。

就在新北檢起訴後，北檢接獲5名該案被告提告，指294名吸金案被害人涉誣告。檢察官一一追查294人真實身分並調閱新北卷證，確認其中4名吸金案被告已被法院判有罪，雖另有一名彭姓女子被判無罪，但她客觀上有與被判重刑的丈夫一同現身招攬投資，告訴人並非憑空捏造，因此不起訴294人。

新北吸金巴菲特

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