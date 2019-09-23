捲入南港展覽館弊案而坐牢 前教授提再審被駁回確定

2019-09-23 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北科技大學前教授王隆昌被控涉南港展覽館弊案，且收賄120萬元，被依貪汙罪判刑7年8月定讞，他入獄3年半後獲假釋；但該案被學界認為是「冤案」，除有萬人聯署聲援外，民間司改會及前大法官許玉秀等人陪同下遞狀聲請再審。高等法院今年3月裁定駁回，他不服提抗告，最高法院駁回確定。

本案起因南港展覽館工程弊案，當時傳出力拓建設行賄評選委員，時任評委王隆昌否認收賄；2012年最高法院將王隆昌等6位擔任評選委員的大學教授判決有罪定讞，須入監服刑7年2月至8年不等。

王被學界認為是「冤案」，曾發動萬人聯署，監察院兩份調查報告中也顯示王遭判刑有違法之虞；前檢察總長顏大和曾為他聲請非常上訴，遭最高法院駁回。

前年4月，王獲准假釋後，他從花蓮外役監獄返回基隆老家祭祖，並透過家人表示會與律師商討蒐集證據、爭取清白，希望有朝一日可以沉冤得雪。當時相信司法會還清白的他，始終堅持不願辦理退休，卻因涉此案無法獲退休金保障。

王今年2月在司改會等人陪同下，向高院聲請再審，認為汙點證人證詞存在許多瑕疵，盼還給他清白。但高院認為，根據相關卷證資料，原確定判決認定王連續2次收受賄賂，認事用法並沒有違誤，量刑也妥適；雖然王認為證人說詞有瑕疵，但證人距離檢方偵查已有4、5年，記憶隨時間淡忘是事理之常，交付賄賂細節未盡明確，但就交付金額、地點等基本事實，證述如一。