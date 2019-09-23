露「事業線 」四處騙 偽娘行騙多起又遭起訴

2019-09-23 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



男子張威欽「男扮女裝」四處行騙，屢屢取走被害男子現金及身上值錢3C產品，今年4月落網後遭台北地院依依竊盜、詐欺、偽造文書罪判刑。檢警又查出他涉侵占另名高雄男子錢包並盜領10萬多元現金，台北地檢署今依詐欺等罪嫌起訴他。

張犯案時常以女性打扮現身，警方懷疑他利用異性相吸人性弱點騙男人上當；另，張藉由網路交友進行財產犯罪，被網友稱為「偽娘」，今年4月張被捕時，身著一襲低胸女裝，還露出「事業線」。

2017年11月25日，張在台北市某服飾店與蘇姓業者搭訕，2人相約用餐、看電影、按摩，趁機竊取蘇的身分證、信用卡、鑰匙、現金1萬7千元；2017年11月26日，張持竊得服飾店的鑰匙，偷走店內37萬多元的名牌商品，再持蘇的9張信用卡去盜刷。

2017年11月20日，張與在新北市經營美髮店的林姓網友相約在士林夜市見面，轉往華納威秀影城看電影，趁林上廁所時，將林託保管的包包偷走，包包內有24萬元現金，得手後，再持偷來的鑰匙進入美髮店，偷到現金及ipad平板電腦。

2018年1月5日，張在台北市「PS17」沙龍店內，張趁楊姓店員幫他染髮時，竊盜楊外套內的8萬5000元；2017年8月20日張在台北市「GS」HOTEL旅店竊盜皮夾；2017年11月7日在台北市「U2」MTV忠孝館竊盜邱姓網友的皮夾，持竊來的信用卡盜刷。

2017年10月19日，張在台北市「南機場」夜市幫1名王姓被害人提重物，竊走行李袋內的財物，隨即在「7-11」超商華慶門市盜領王姓被害人銀行帳戶內現金1萬3千元；張也向人借「潮牌」外套不還，藉口買貴金屬向銀樓詐財1萬多元，另侵占SONY手機、偷iphone 8PLUS手機。

今年4月落網後，當月判刑8月，檢方追加起訴張另涉16案，他全部認罪。北院判處得易科罰金部分應執行有期徒刑1年10月，不得易科罰金部分應執行2年，可上訴。

檢警再度查出，一名高雄男子指控2018年間與張相約看電影，因為張說「要當我女友」而把隨身包包交由他保管，還告訴他帳戶密碼，自己跑去排隊買票。豈料，買完票發現張已消失無蹤，隨即帳戶被盜領10幾萬元，報警提告。檢方今依法起訴張。