親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

涉嫌掩蓋伊波拉？WHO譴責坦尚尼亞：封鎖疫情真相

彰化議員蕭如意酒駕肇事 依公共危險罪法辦

2019-09-23 13:00中央社 彰化縣23日電

彰化縣議員蕭如意酒駕肇事。 圖／翻攝田中人臉書
彰化縣議員蕭如意酒駕肇事。 圖／翻攝田中人臉書
分享

彰化縣議員蕭如意昨天晚間酒駕肇事，今天仍在醫院休養，警方尚未通知蕭如意製作筆錄，但確認蕭如意有酒精反應，完成詢問等程序後，將依公共危險罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

蕭如意昨天晚間駕車行經彰化縣社頭鄉員集路三段，追撞前方2輛轎車，造成包含蕭如意在內共2人受傷，現場民眾認出肇事駕駛疑為蕭如意且臉紅、頻喝水，懷疑酒駕，後續送往田中仁和醫院治療。

員警昨天晚間透露現場一名蕭姓男子測出酒精反應，彰化縣警察局田中分局副分局長李四川今天說，蕭男確定有酒精反應，基於偵查不公開作業辦法，酒測數值不透露，此原則「對所有民眾一視同仁」，非因蕭男身分關係而不透露，後續將通知蕭男儘快製作筆錄，並依公共危險罪嫌函送彰化地方檢察署偵辦。

中央社記者致電蕭如意服務處求證，一名女性人員說，蕭如意今天不會進服務處，目前仍在醫院休養，不方便接手機，且蕭如意的手機也損壞，謝謝各界關心。記者欲追問，服務處人員連聲道謝便急忙掛斷電話。

根據彰化縣議會網站資料，蕭如意是中國國民黨籍，省立永靖高工畢業，經歷為社頭鄉第15及16屆鄉長、社頭鄉民代表會第17屆代表會主席、社頭鄉後備憲兵總幹事、舊社天門宮主任委員。

酒駕

相關新聞

洗澡水災、屎臭過年 房客才知房東張淑晶「有名聲」

2019-09-23 12:16

語言隔閡…如何讓司法對移工更為「同理」？

2019-09-23 11:40

一打方向燈就變換車道 國道翻滾害人害己

2019-09-23 14:05

影／基市府公務車闖紅燈 轎車綠燈直行被攔腰撞上

2019-09-23 14:00

普悠瑪案將滿周年 司機尤振仲周四首度親開記者會

2019-09-23 13:36

30年愛媽養死30隻狗被告 法院外委屈哭：吃到沒牌飼料

2019-09-23 12:57

台通科技老闆6大詐偽連環計 以未上市股票詐23億被訴

2019-09-23 12:20

億圓富吸金45億元 集團成員反控294名受害者誣告

2019-09-23 12:15

捲入南港展覽館弊案而坐牢 前教授提再審被駁回確定

2019-09-23 12:06

新北光明里長幽靈人口案 落選人等親友遭起訴妨害投票

2019-09-23 11:38

違法販售香港保單 理財作家周怡潔違反保險法遭訴

2019-09-23 11:18

60歲婦遭詐欲匯款 女警制止她反被咬傷

2019-09-23 10:46

男子第3度酒駕遭法辦 法官判徒刑5月加罰5千元

2019-09-23 08:58

詐貸案恐潛逃 慶富董座陳慶男裁定延押

2019-09-23 01:18

台中有人烤狗吃？動保處說疑似像山羌將查明

2019-09-23 00:43

藥頭被妻舉報持有安毒仍未回頭 頻繁販毒被判8年6月

2019-09-22 16:35

檢警環聯繫平台奏效 橫山警緝獲不肖業者傾倒廢棄物

2019-09-22 13:38

老翁對著櫃台罵三字經 法官信他非罵人判無罪

2019-09-22 12:02

偷拍前女友性愛影片上傳「豬哥公會」 男妨害秘密判8月

2019-09-22 09:21

不信陳慶男不會逃 獵雷艦案下周判雄院先延押

2019-09-22 09:21

幼兒園長信基督卻愛「收驚」遭炒 提告討不回工作

2019-09-22 09:04

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39
看更多

熱門文章

影／連千毅移送雄檢不見金項鍊 重複說這四字

2019-09-22 18:55

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

2019-09-23 10:11

連千毅疑用手機「指揮」開槍 仇家恐不只一方

2019-09-22 15:20

影／蘇花公路重機不幸撞上男童 車禍畫面曝光

2019-09-22 18:12

傳連千毅欲拓展太陽會高雄分會 徽章恐佐證組織犯罪

2019-09-22 17:07

直播主連千毅、鄭又仁遭聲押禁見 疑粉絲要幫連交保

2019-09-22 23:24

連千毅賣假貨賠百萬？ 遭網友踢爆有蹊蹺

2019-09-23 10:14

英雄惜英雄？直播主連千毅被捕 館長親上火線回應

2019-09-23 10:00

影／17歲農務好幫手遇車禍死劫 全村里痛惜不捨

2019-09-22 15:19

連千毅結束一整天警詢 傍晚移送高雄地檢署

2019-09-22 18:33

影／幽靈貨輪海上漂流 海巡戒護3百公里化解擱淺危機

2019-09-22 17:08

檳榔辣妹真人開箱 模特兒好吸晴

2019-09-22 16:32

嫩女發現沒穿衣服提告 男友賠60萬2審刑責少一半

2019-09-23 06:47

騎士半夜「犁田」 凶手竟是凶狠無比的牠

2019-09-22 21:45

與友人妻開房間遭抓姦 男被帶往山上痛毆

2019-09-22 19:51

48歲資深警運動中心打籃球 疑因心肌梗塞倒地身亡

2019-09-23 11:08

連千毅偵訊中 高市警方將依這4罪移送

2019-09-22 15:15

彰化縣議員蕭如意開車出車禍送醫 警方測出酒精反應

2019-09-22 23:00

影／遊艇觸礁擱淺小琉球海域 海巡緊急救援8人脫困

2019-09-22 15:20

影／最危險地方最安全？ 苗栗警方在專勤隊旁查獲6逃逸移工

2019-09-22 16:59

貢寮龍洞平台登山 男子突昏倒喪命

2019-09-22 16:23

「用保鮮膜包的10萬鈔票」 他換清淨機濾網挖到太座寶藏

2019-09-23 12:28

台1線油罐車擦撞機車翻覆 司機受傷封路2小時

2019-09-23 09:28

影／台南市中西區民宅電線起火 不斷冒出閃光及爆炸聲

2019-09-22 23:15

直播主之亂／查扣太陽會徽章 朝組織犯罪蒐證

2019-09-23 03:25

爬東卯山遭攻擊…帝王蜂猛螫10餘下 山友命危

2019-09-23 01:09

餐飲外送員常遲到？他點出六關鍵原因網友全體諒

2019-09-23 13:19

青商會邀連千毅擔任講師？網友：應該會開天窗吧

2019-09-23 11:16

台中有人烤狗吃？動保處說疑似像山羌將查明

2019-09-23 00:43

煮菜起火立滅「將功折罪」 卡拉OK店女員工：嚇死我了

2019-09-23 12:56

船翻落海苦撐2小時 漁工靠船艙空氣撿回一命

2019-09-23 00:52

18歲女左轉如入無人之境涉肇逃 到案辯：有打方向燈

2019-09-23 10:19

直播主之亂雄檢聲押兩直播主 雄院將開庭裁定

2019-09-23 08:07

連千毅糾紛延燒 高市警證實在地組成「后羿聯盟」

2019-09-23 13:02

洗澡水災、屎臭過年 房客才知房東張淑晶「有名聲」

2019-09-23 12:16

影／老翁拍胸保證不會再受騙 卻解約18％險被詐83萬

2019-09-23 09:38

買鹽酥雞拗優惠 老闆一句話讓他心服口服

2019-09-23 13:51

直播之亂 雄警傳拘、逮捕70人

2019-09-23 03:25

熱心助農…17歲少年遇死劫 五塊村民不捨

2019-09-23 01:14

違法販售香港保單 理財作家周怡潔違反保險法遭訴

2019-09-23 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top