彰化議員蕭如意酒駕肇事 依公共危險罪法辦

2019-09-23 13:00 中央社 彰化縣23日電



彰化縣議員蕭如意酒駕肇事。 圖／翻攝田中人臉書 分享 facebook

彰化縣議員蕭如意昨天晚間酒駕肇事，今天仍在醫院休養，警方尚未通知蕭如意製作筆錄，但確認蕭如意有酒精反應，完成詢問等程序後，將依公共危險罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

蕭如意昨天晚間駕車行經彰化縣社頭鄉員集路三段，追撞前方2輛轎車，造成包含蕭如意在內共2人受傷，現場民眾認出肇事駕駛疑為蕭如意且臉紅、頻喝水，懷疑酒駕，後續送往田中仁和醫院治療。

員警昨天晚間透露現場一名蕭姓男子測出酒精反應，彰化縣警察局田中分局副分局長李四川今天說，蕭男確定有酒精反應，基於偵查不公開作業辦法，酒測數值不透露，此原則「對所有民眾一視同仁」，非因蕭男身分關係而不透露，後續將通知蕭男儘快製作筆錄，並依公共危險罪嫌函送彰化地方檢察署偵辦。

中央社記者致電蕭如意服務處求證，一名女性人員說，蕭如意今天不會進服務處，目前仍在醫院休養，不方便接手機，且蕭如意的手機也損壞，謝謝各界關心。記者欲追問，服務處人員連聲道謝便急忙掛斷電話。

根據彰化縣議會網站資料，蕭如意是中國國民黨籍，省立永靖高工畢業，經歷為社頭鄉第15及16屆鄉長、社頭鄉民代表會第17屆代表會主席、社頭鄉後備憲兵總幹事、舊社天門宮主任委員。