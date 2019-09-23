親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

跨不過的語言高牆：司法如何對移工更「同理」？

新北光明里長幽靈人口案 落選人等親友遭起訴妨害投票

2019-09-23 11:38聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

去年九合一選舉台北地檢署查獲轄區內最大幽靈人口案，新北市石碇區光明里兩名里長候選人被控「動員」不住在選區的民眾遷入親友戶籍內投票。台北地檢署去年大舉搜索約談後，認定當選人楊萬益及其中一名陳姓女子罪嫌不足，不起訴2人。至於落選人陳榮豐及其他遷入戶籍、被遷入者共24人，今依妨害投票罪起訴。

光明里無黨籍楊萬益2014年同額競選里長，共得164票，去年無黨籍陳榮豐也加入參選，最後楊萬益以127票擊敗陳榮豐112票連任；另豐林里無黨籍李煌義與無黨籍黃銘通兩度交手，2014年李以120票小輸黃的122票，去年則以149票對131票成功復仇。

不過檢調接獲線報指稱，光明里、豐林里的4位候選人，為求勝選竟然動員實際未居住於選區的民眾將戶籍虛偽遷入自身或親友戶籍內，在11月24日地方公職人員選舉投票。

去年12月間，北檢指揮調查局新北市調處及新店分局，動員130名司法警察人員，將楊萬益、陳榮豐、豐林里李姓里長當選人、黃姓里長候選人，及幽靈人口在內的34名選民傳喚到案，並將其中7名被告諭令1萬元交保，另有24名被告以5千元交保。

檢察官郭建鈺調查後，認定楊萬益並無涉入不法，是陳榮豐動員親友虛偽遷入戶籍，今依法起訴陳等24人，另不起訴楊及一名恰巧於當時遷入戶籍的陳姓女子。

投票九合一選舉

相關新聞

語言隔閡…如何讓司法對移工更為「同理」？

2019-09-23 11:40

竹縣鳳鼻隧道前連環車禍 造成1死1傷

2019-09-23 12:38

台通科技老闆6大詐偽連環計 以未上市股票詐23億被訴

2019-09-23 12:20

洗澡水災、屎臭過年 才知房東張淑晶「有名聲」

2019-09-23 12:16

億圓富吸金45億元 集團成員反控294名受害者誣告

2019-09-23 12:15

掰彎男學生逼嘴對嘴餵花生 「同志教父」判7月獲緩刑

2019-09-23 12:10

為連千毅桃園演講宣傳？市府：絕無此事

2019-09-23 12:08

捲入南港展覽館弊案而坐牢 前教授提再審被駁回確定

2019-09-23 12:06

違法販售香港保單 理財作家周怡潔違反保險法遭訴

2019-09-23 11:18

60歲婦遭詐欲匯款 女警制止她反被咬傷

2019-09-23 10:46

男子第3度酒駕遭法辦 法官判徒刑5月加罰5千元

2019-09-23 08:58

詐貸案恐潛逃 慶富董座陳慶男裁定延押

2019-09-23 01:18

台中有人烤狗吃？動保處說疑似像山羌將查明

2019-09-23 00:43

藥頭被妻舉報持有安毒仍未回頭 頻繁販毒被判8年6月

2019-09-22 16:35

檢警環聯繫平台奏效 橫山警緝獲不肖業者傾倒廢棄物

2019-09-22 13:38

老翁對著櫃台罵三字經 法官信他非罵人判無罪

2019-09-22 12:02

偷拍前女友性愛影片上傳「豬哥公會」 男妨害秘密判8月

2019-09-22 09:21

不信陳慶男不會逃 獵雷艦案下周判雄院先延押

2019-09-22 09:21

幼兒園長信基督卻愛「收驚」遭炒 提告討不回工作

2019-09-22 09:04

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29
看更多

熱門文章

影／連千毅移送雄檢不見金項鍊 重複說這四字

2019-09-22 18:55

連千毅疑用手機「指揮」開槍 仇家恐不只一方

2019-09-22 15:20

傳連千毅欲拓展太陽會高雄分會 徽章恐佐證組織犯罪

2019-09-22 17:07

影／蘇花公路重機不幸撞上男童 車禍畫面曝光

2019-09-22 18:12

直播主連千毅、鄭又仁遭聲押禁見 疑粉絲要幫連交保

2019-09-22 23:24

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

2019-09-23 10:11

連千毅賣假貨賠百萬？ 遭網友踢爆有蹊蹺

2019-09-23 10:14

影／17歲農務好幫手遇車禍死劫 全村里痛惜不捨

2019-09-22 15:19

連千毅結束一整天警詢 傍晚移送高雄地檢署

2019-09-22 18:33

黑絲襪吸睛！最美開箱文大車拚 網友：超羨慕攝影師

2019-09-21 19:30

英雄惜英雄？直播主連千毅被捕 館長親上火線回應

2019-09-23 10:00

影／幽靈貨輪海上漂流 海巡戒護3百公里化解擱淺危機

2019-09-22 17:08

嫩女發現沒穿衣服提告 男友賠60萬2審刑責少一半

2019-09-23 06:47

檳榔辣妹真人開箱 模特兒好吸晴

2019-09-22 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top