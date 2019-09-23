新北光明里長幽靈人口案 落選人等親友遭起訴妨害投票

2019-09-23 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



去年九合一選舉台北地檢署查獲轄區內最大幽靈人口案，新北市石碇區光明里兩名里長候選人被控「動員」不住在選區的民眾遷入親友戶籍內投票。台北地檢署去年大舉搜索約談後，認定當選人楊萬益及其中一名陳姓女子罪嫌不足，不起訴2人。至於落選人陳榮豐及其他遷入戶籍、被遷入者共24人，今依妨害投票罪起訴。

光明里無黨籍楊萬益2014年同額競選里長，共得164票，去年無黨籍陳榮豐也加入參選，最後楊萬益以127票擊敗陳榮豐112票連任；另豐林里無黨籍李煌義與無黨籍黃銘通兩度交手，2014年李以120票小輸黃的122票，去年則以149票對131票成功復仇。

不過檢調接獲線報指稱，光明里、豐林里的4位候選人，為求勝選竟然動員實際未居住於選區的民眾將戶籍虛偽遷入自身或親友戶籍內，在11月24日地方公職人員選舉投票。

去年12月間，北檢指揮調查局新北市調處及新店分局，動員130名司法警察人員，將楊萬益、陳榮豐、豐林里李姓里長當選人、黃姓里長候選人，及幽靈人口在內的34名選民傳喚到案，並將其中7名被告諭令1萬元交保，另有24名被告以5千元交保。

檢察官郭建鈺調查後，認定楊萬益並無涉入不法，是陳榮豐動員親友虛偽遷入戶籍，今依法起訴陳等24人，另不起訴楊及一名恰巧於當時遷入戶籍的陳姓女子。